Дом без отопления и еды: в Черниговской области мать четырех детей подозревают в злостном неисполнении обязанностей

Детей в возрасте от 7 до 14 лет изъяли из семьи — они находятся в лечебном учреждении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области мать четырех детей подозревают в злостном неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что женщина систематически уклонялась от выполнения родительских обязанностей, игнорировала вызовы и предупреждения правоохранительных органов, образовательных учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Она не обеспечивала надлежащий уход, воспитание и контроль за обучением детей в возрасте 7, 8, 10 и 14 лет.

По данным прокуратуры, мать злоупотребляла алкоголем, не заботилась о состоянии здоровья детей. Дом, в котором проживала семья, не отапливался и находился в запущенном состоянии. Дети часто оставались без продуктов питания, проживали в антисанитарных условиях — в захламленных комнатах с беспризорными домашними животными.

Из-за отсутствия должного внимания к духовному и моральному развитию, а также контроля за обучением и досугом, у детей были проблемы с успеваемостью, нестойкое внимание и ограниченный словарный запас.

Трех мальчиков и одну девочку изъяли из семьи с целью защиты интересов детей, сохранения их жизни и здоровья. В настоящее время они находятся в лечебном учреждении.

По факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за детьми 47-летней матери сообщено о подозрении (ст. 166 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.