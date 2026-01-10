  1. В Україні

Чому на одній вулиці Києва одні будинки зі світлом, а інші — ні: пояснення Міненерго

19:53, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Різні будинки навіть на одній вулиці можуть бути заживлені від різних енергетичних вузлів.
Чому на одній вулиці Києва одні будинки зі світлом, а інші — ні: пояснення Міненерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві енергетики пояснили, чому в Києві можливі ситуації, коли одні будинки на тій самій вулиці мають електроенергію, а інші — залишаються без світла. Причина — у різному підключенні до енергетичних вузлів і стані розподільчих мереж.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник, частина розподільчої інфраструктури зазнала пошкоджень і досі не заживлена, тоді як інші ділянки мереж залишаються працездатними.

Саме це призводить до того, що електропостачання відновлюється неодночасно навіть у межах однієї вулиці.

«Також на сьогодні здійснюється цілодобова робота щодо локалізації тих пошкоджень, здійснюються резервні переключення на відновлені лінії електропередач, тобто такі резервні лінії, для того, щоб усіма можливими способами, як найшвидше, збільшити доступну електроенергію для всіх споживачів... Виконавши навіть тимчасове переключення, ми розуміємо, що деколи можливі повторні обриви, і лише комплексний ремонт є стабільністю і гарантією повноцінної роботи енергосистеми з стабільною напругою, з доступною генерацією», — зазначив Колісник в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]