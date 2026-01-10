Чому на одній вулиці Києва одні будинки зі світлом, а інші — ні: пояснення Міненерго

Різні будинки навіть на одній вулиці можуть бути заживлені від різних енергетичних вузлів.

У Міністерстві енергетики пояснили, чому в Києві можливі ситуації, коли одні будинки на тій самій вулиці мають електроенергію, а інші — залишаються без світла. Причина — у різному підключенні до енергетичних вузлів і стані розподільчих мереж.

Як зазначив заступник міністра енергетики Микола Колісник, частина розподільчої інфраструктури зазнала пошкоджень і досі не заживлена, тоді як інші ділянки мереж залишаються працездатними.

Саме це призводить до того, що електропостачання відновлюється неодночасно навіть у межах однієї вулиці.

«Також на сьогодні здійснюється цілодобова робота щодо локалізації тих пошкоджень, здійснюються резервні переключення на відновлені лінії електропередач, тобто такі резервні лінії, для того, щоб усіма можливими способами, як найшвидше, збільшити доступну електроенергію для всіх споживачів... Виконавши навіть тимчасове переключення, ми розуміємо, що деколи можливі повторні обриви, і лише комплексний ремонт є стабільністю і гарантією повноцінної роботи енергосистеми з стабільною напругою, з доступною генерацією», — зазначив Колісник в ефірі телемарафону.

