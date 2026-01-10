  1. В Украине

Почему на одной улице Киева одни дома со светом, а другие — нет: разъяснение Минэнерго

19:53, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Разные дома даже на одной улице могут быть запитаны от разных энергетических узлов.
Почему на одной улице Киева одни дома со светом, а другие — нет: разъяснение Минэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве энергетики пояснили, почему в Киеве возможны ситуации, когда одни дома на одной и той же улице имеют электроснабжение, а другие — остаются без света. Причина — в различном подключении к энергетическим узлам и состоянии распределительных сетей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметил заместитель министра энергетики Николай Колисник, часть распределительной инфраструктуры получила повреждения и до сих пор не запитана, тогда как другие участки сетей остаются работоспособными.

Именно это приводит к тому, что электроснабжение восстанавливается не одновременно даже в пределах одной улицы.

«Также на сегодня осуществляется круглосуточная работа по локализации этих повреждений, выполняются резервные переключения на восстановленные линии электропередачи, то есть такие резервные линии, для того чтобы всеми возможными способами как можно быстрее увеличить доступную электроэнергию для всех потребителей... Выполняя даже временное переключение, мы понимаем, что иногда возможны повторные обрывы, и только комплексный ремонт является стабильностью и гарантией полноценной работы энергосистемы со стабильным напряжением, с доступной генерацией», — отметил Колисник в эфире телемарафона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]