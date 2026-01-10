Почему на одной улице Киева одни дома со светом, а другие — нет: разъяснение Минэнерго

Разные дома даже на одной улице могут быть запитаны от разных энергетических узлов.

В Министерстве энергетики пояснили, почему в Киеве возможны ситуации, когда одни дома на одной и той же улице имеют электроснабжение, а другие — остаются без света. Причина — в различном подключении к энергетическим узлам и состоянии распределительных сетей.

Как отметил заместитель министра энергетики Николай Колисник, часть распределительной инфраструктуры получила повреждения и до сих пор не запитана, тогда как другие участки сетей остаются работоспособными.

Именно это приводит к тому, что электроснабжение восстанавливается не одновременно даже в пределах одной улицы.

«Также на сегодня осуществляется круглосуточная работа по локализации этих повреждений, выполняются резервные переключения на восстановленные линии электропередачи, то есть такие резервные линии, для того чтобы всеми возможными способами как можно быстрее увеличить доступную электроэнергию для всех потребителей... Выполняя даже временное переключение, мы понимаем, что иногда возможны повторные обрывы, и только комплексный ремонт является стабильностью и гарантией полноценной работы энергосистемы со стабильным напряжением, с доступной генерацией», — отметил Колисник в эфире телемарафона.

