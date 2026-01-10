Справа однієї школярки: Верховний суд США вирішить долю заборони для трансгендерних спортсменок

Справа однієї підлітки з Західної Вірджинії може змінити правила для всієї країни.

Верховний суд США наступного тижня розгляне справу щодо заборони участі трансгендерних дівчат у жіночих спортивних командах. Формально вона стосується лише однієї учениці зі штату Західна Вірджинія, але наслідки можуть бути значно ширшими. Про це повідомляє Courthpuse News.

Закон — для однієї школярки

Йдеться про 15-річну школярку, відому в судових документах як B.P.J. (у медіа — Бекі Пеппер-Джексон). Саме вона — єдина трансгендерна учениця-спортсменка в усьому штаті, на яку поширюється закон Save Women’s Sports Act.

Цей закон забороняє трансгендерним дівчатам брати участь у дівочих шкільних спортивних командах, орієнтуючись на біологічну стать при народженні. Влада штату пояснює це необхідністю «захистити жіночий спорт».

Втім, із 2021 року суди дозволяли Бекі брати участь у шкільній команді з кросу, попри дію заборони.

Чому дівчина подала до суду

Бекі було 12 років, коли разом із матір’ю вона подала позов, заявивши, що закон порушує її право на рівне ставлення. Вона наголошує, що не прагне переваг — лише хоче мати ті самі можливості, що й інші дівчата.

Бекі ще в молодших класах почала жити відповідно до своєї гендерної ідентичності, а згодом отримувала медичну допомогу, яка запобігла чоловічому статевому дозріванню.

Її мати підкреслює: донька не намагається обійти правила, а просто хоче бути частиною шкільного життя, як і всі інші.

Чому справа важлива для всієї країни

Рішення Верховного суду США може визначити, чи вважатимуться такі заборони формою дискримінації за ознакою статі. Це важливо не лише для Західної Вірджинії, а й для інших штатів, де діють або готуються подібні обмеження.

Організація ACLU, яка захищає Бекі, наполягає: заборона трансгендерним дітям брати участь у спорті є дискримінацією й суперечить федеральному законодавству у сфері освіти.

Трансгендерні спортсмени — рідкісне явище

Попри гучні політичні заяви, трансгендерні спортсмени становлять дуже малу частку учнів. За даними спортивних і дослідницьких організацій, у шкільному й студентському спорті їх — частки відсотка.

Дослідження Єльського університету показало, що твердження про «масове витіснення» інших спортсменок не підтверджуються фактами.

Це не професійний спорт

Адвокати дівчини наголошують: ідеться не про великі змагання чи професійні ліги.

«Це школа. Це частина освіти і дорослішання, а не Олімпійські ігри», — пояснюють вони.

Коли буде рішення

Слухання у Верховному суді США заплановані на 13 січня. Від рішення залежить не лише доля однієї учениці, а й підхід США до участі трансгендерних дітей у шкільному спорті загалом.

