  1. В мире

Дело одной школьницы: Верховный суд США решит судьбу запрета для трансгендерных спортсменок

21:41, 10 января 2026
Дело одной подростки из Западной Вирджинии может изменить правила для всей страны.
Верховный суд США на следующей неделе рассмотрит дело о запрете участия трансгендерных девушек в женских спортивных командах. Формально оно касается лишь одной ученицы из штата Западная Вирджиния, однако последствия могут быть значительно шире. Об этом сообщает Courthouse News.

Закон — для одной школьницы

Речь идет о 15-летней школьнице, известной в судебных документах как B.P.J. (в медиа — Бекки Пеппер-Джексон). Именно она — единственная трансгендерная ученица-спортсменка во всем штате, на которую распространяется закон Save Women’s Sports Act.

Этот закон запрещает трансгендерным девушкам участвовать в девичьих школьных спортивных командах, ориентируясь на биологический пол при рождении. Власти штата объясняют это необходимостью «защитить женский спорт».

При этом с 2021 года суды позволяли Бекки выступать в школьной команде по кроссу, несмотря на действие запрета.

Почему девушка подала в суд

Бекки было 12 лет, когда вместе с матерью она подала иск, заявив, что закон нарушает ее право на равное отношение. Она подчеркивает, что не стремится к преимуществам — лишь хочет иметь те же возможности, что и другие девушки.

Бекки еще в младших классах начала жить в соответствии со своей гендерной идентичностью, а позже получала медицинскую помощь, которая предотвратила мужское половое созревание.

Ее мать подчеркивает: дочь не пытается обойти правила, а просто хочет быть частью школьной жизни, как и все остальные.

Почему дело важно для всей страны

Решение Верховного суда США может определить, будут ли такие запреты считаться формой дискриминации по признаку пола. Это важно не только для Западной Вирджинии, но и для других штатов, где действуют или готовятся подобные ограничения.

Организация ACLU, которая защищает Бекки, настаивает: запрет трансгендерным детям участвовать в спорте является дискриминацией и противоречит федеральному законодательству в сфере образования.

Трансгендерные спортсмены — редкое явление

Несмотря на громкие политические заявления, трансгендерные спортсмены составляют крайне малую долю учеников. По данным спортивных и исследовательских организаций, в школьном и студенческом спорте их — доли процента.

Исследование Йельского университета показало, что утверждения о «массовом вытеснении» других спортсменок не подтверждаются фактами.

Это не профессиональный спорт

Адвокаты девушки подчеркивают: речь идет не о крупных соревнованиях или профессиональных лигах.

«Это школа. Это часть образования и взросления, а не Олимпийские игры», — поясняют они.

Когда будет решение

Слушания в Верховном суде США запланированы на 13 января. От решения зависит не только судьба одной ученицы, но и подход США к участию трансгендерных детей в школьном спорте в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

