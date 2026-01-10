Розкрадач могил – у США арештували чоловіка, у будинку якого знайшли понад 100 людських черепів

Чоловіку висунули сотні звинувачень у крадіжках, оскверненні могил та знущанні з тіл.

В американському штаті Пенсильванія заарештовано 34-річного Джонатана Герлаха після того, як у його будинку виявили понад 100 людських черепів, численні кістки та інші останки, деякі з яких можуть належати немовлятам. Про це повідомляє NBC News.

Окружний прокурор Делаверу Таннер Раус повідомив, що більшість останків знайшли у підвалі та сховищі Герлаха. Серед них були черепи, довгі кістки, муміфіковані стопи та інші частини тіл. За словами Рауса, слідчі ще працюють над встановленням походження кісток і їх кількості, а процес займе значний час.

Наразі невідомо, з якою метою чоловік збирав ці останки. Деякі з них мають вік понад 100 років.

Правоохоронці почали розслідування після повідомлення організації, яка займається збереженням кладовища Маунт-Моріа, про осквернення могил. У період з 7 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року на кладовищі пошкодили 26 склепів.

6 січня слідчі помітили Герлаха біля кладовища, коли він виходив із мішком, у якому виявили муміфіковані останки двох дітей, три черепи та інші кістки. Наступного дня правоохоронці обшукали його будинок, розташований за близько 112 км від кладовища.

Прокурор Раус зазначив, що останки, знайдені у будинку, ймовірно були викрадені не лише з Маунт-Моріа, а й з інших цвинтарів.

Джонатану Герлаху висунули понад 300 звинувачень у крадіжці, отриманні краденого майна та знущанні з тіл. Крім того, йому пред’явлено десятки звинувачень у хуліганстві, крадіжках зі зломом, навмисному оскверненні поховань та інших злочинах.

Чоловік перебуває під заставою у розмірі одного мільйона доларів. У судових документах зазначено, що Герлах зізнався у крадіжці приблизно 30 комплектів людських останків із кладовища Маунт-Моріа.

