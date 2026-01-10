Грабитель могил – в США арестовали мужчину, в доме которого нашли более 100 человеческих черепов

Мужчине предъявили сотни обвинений в кражах, осквернении могил и издевательстве над телами.

В американском штате Пенсильвания арестован 34-летний Джонатан Герлах после того, как в его доме обнаружили более 100 человеческих черепов, многочисленные кости и другие останки, некоторые из которых могут принадлежать младенцам. Об этом сообщает NBC News.

Окружной прокурор Делавэра Таннер Раус сообщил, что большинство останков нашли в подвале и хранилище Герлаха. Среди них были черепа, длинные кости, мумифицированные стопы и другие части тел. По словам Рауса, следователи еще работают над установлением происхождения костей и их количества, а процесс займет значительное время.

Пока неизвестно, с какой целью мужчина собирал эти останки. Некоторые из них имеют возраст более 100 лет.

Правоохранители начали расследование после сообщения организации, занимающейся сохранением кладбища Маунт-Мориа, об осквернении могил. В период с 7 ноября 2025 года по 6 января 2026 года на кладбище были повреждены 26 склепов.

6 января следователи заметили Герлаха возле кладбища, когда он выходил с мешком, в котором обнаружили мумифицированные останки двух детей, три черепа и другие кости. На следующий день правоохранители обыскали его дом, расположенный примерно в 112 км от кладбища.

Прокурор Раус отметил, что останки, найденные в доме, вероятно были похищены не только из Маунт-Мориа, но и из других кладбищ.

Джонатану Герлаху предъявили более 300 обвинений в краже, получении похищенного имущества и надругательстве над телами. Кроме того, ему предъявлены десятки обвинений в хулиганстве, кражах со взломом, умышленном осквернении захоронений и других преступлениях.

Мужчина находится под залогом в размере одного миллиона долларов. В судебных документах указано, что Герлах признался в краже примерно 30 комплектов человеческих останков с кладбища Маунт-Мориа.

