Skoda готує нове покоління електромобілів із запасом ходу до 600 км

Чеський автовиробник робить ставку на великі SUV і доступні кросовери, щоб скоротити технологічний розрив із BYD.

Чеський автовиробник Skoda Auto оголосив про концентрацію всіх інтелектуальних та виробничих ресурсів на розробку нового покоління електромобілів. Стратегія компанії на 2026 рік передбачає повне оновлення модельного ряду та скорочення технологічного відставання від китайського гіганта BYD, повідомляє Motor.

Нові моделі 2026 року

Ключовою новинкою стане серійна версія концепту Vision 7S – великий семимісний позашляховик, що стане електричним наступником Skoda Kodiaq.

Запас ходу: до 600 км за циклом WLTP завдяки акумулятору на 89 кВт·год

Зарядка: підтримка потужних терміналів до 200 кВт (10–80% за 30 хв)

Особливості салону: компонування «6+1» з центральним дитячим місцем для максимального рівня безпеки

У першій половині 2026 року компанія представить компактний кросовер Skoda Epiq. Модель орієнтована на масовий ринок електромобілів.

Ціна: очікується нижче €25 тис. (приблизно $27 тис.)

Характеристики: довжина 4,1 м, багажник на 475 літрів, запас ходу понад 400 км

Платформа: MEB Entry із збереженням фірмової практичності «Simply Clever»

Конкуренція з китайськими брендами

Skoda заявляє про намір конкурувати з BYD та іншими азійськими виробниками електрокарів в Європі. Компанія робить ставку на надійність, розвинену сервісну мережу та ергономіку, що часто відсутня у китайських моделях. 2026 рік покаже, чи зможе європейська марка запропонувати конкурентний баланс ціни та технологій.

Дизайн та матеріали

Усі новинки отримають філософський дизайн «Modern Solid», поєднуючи мінімалізм, міцність та функціональність. В інтер’єрах Skoda відмовляється від надмірного пластику на користь екологічних матеріалів і зберігає фізичні кнопки для основних функцій, що залишається важливою перевагою для водіїв.

