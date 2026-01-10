Skoda готовит новое поколение электромобилей с запасом хода до 600 км

Чешский автопроизводитель делает ставку на большие SUV и доступные кроссоверы, чтобы сократить технологический разрыв с BYD.

Чешский автопроизводитель Skoda Auto объявил о концентрации всех интеллектуальных и производственных ресурсов на разработку нового поколения электромобилей. Стратегия компании на 2026 год предусматривает полное обновление модельного ряда и сокращение технологического отставания от китайского гиганта BYD, сообщает Motor.

Новые модели 2026 года

Ключевой новинкой станет серийная версия концепта Vision 7S — большой семиместный внедорожник, который станет электрическим преемником Skoda Kodiaq.

Запас хода: до 600 км по циклу WLTP благодаря аккумулятору на 89 кВт·ч

Зарядка: поддержка мощных терминалов до 200 кВт (10–80% за 30 мин)

Особенности салона: компоновка «6+1» с центральным детским местом для максимального уровня безопасности

В первой половине 2026 года компания представит компактный кроссовер Skoda Epiq. Модель ориентирована на массовый рынок электромобилей.

Цена: ожидается ниже €25 тыс. (примерно $27 тыс.)

Характеристики: длина 4,1 м, багажник на 475 литров, запас хода более 400 км

Платформа: MEB Entry с сохранением фирменной практичности «Simply Clever»

Конкуренция с китайскими брендами

Skoda заявляет о намерении конкурировать с BYD и другими азиатскими производителями электрокаров в Европе. Компания делает ставку на надежность, развитую сервисную сеть и эргономику, которая часто отсутствует в китайских моделях. 2026 год покажет, сможет ли европейская марка предложить конкурентный баланс цены и технологий.

Дизайн и материалы

Все новинки получат философский дизайн «Modern Solid», сочетающий минимализм, прочность и функциональность. В интерьерах Skoda отказывается от избыточного пластика в пользу экологичных материалов и сохраняет физические кнопки для основных функций, что остается важным преимуществом для водителей.

