Петиція про щоденну зупинку метро під час хвилини мовчання не набрала голосів

22:00, 10 січня 2026
Ініціативу підтримали менш ніж дві тисячі киян за необхідних шести тисяч.
Петиція про щоденну зупинку метро під час хвилини мовчання не набрала голосів
Петиція мешканців Києва із пропозицією щоденно зупиняти рух метрополітену під час національної хвилини мовчання не набрала необхідної кількості голосів для розгляду. Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Звернення підтримали 1755 осіб із шести тисяч, потрібних для того, щоб ініціативу опрацювали міські органи влади.

Автор петиції Андрій Авраменко пропонував щодня вшановувати пам’ять усіх загиблих унаслідок війни Росії проти України шляхом короткочасної зупинки руху метро о 9:00 ранку.

Під час зупинки, за задумом автора, у вагонах столичного метрополітену мало транслюватися звукове повідомлення про початок хвилини мовчання.

У тексті петиції зазначалося, що такий крок став би знаком шани та вдячності мешканців столиці всім, хто віддав життя за Україну.

Київ петиція

