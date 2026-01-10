Петиция о ежедневной остановке метро во время минуты молчания не набрала голосов

Инициативу поддержали менее двух тысяч киевлян из необходимых шести тысяч.

Петиция жителей Киева с предложением ежедневно останавливать движение метрополитена во время национальной минуты молчания не набрала необходимого количества голосов для рассмотрения. Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

Обращение поддержали 1755 человек из шести тысяч, необходимых для того, чтобы инициатива была рассмотрена городскими органами власти.

Автор петиции Андрей Авраменко предлагал ежедневно чтить память всех погибших в результате войны России против Украины путем кратковременной остановки движения метро в 9:00 утра.

Во время остановки, по замыслу автора, в вагонах столичного метрополитена должно было транслироваться звуковое сообщение о начале минуты молчания.

В тексте петиции отмечалось, что такой шаг стал бы знаком уважения и благодарности жителей столицы всем, кто отдал жизнь за Украину.

