На Одещині чоловік за 11 тисяч євро намагався переправити військовозобов’язаного до невизнаного Придністров’я

20:11, 10 січня 2026
Підозрюваного затримали під час отримання грошей, суд обрав йому запобіжний захід із альтернативою застави.
На Одещині повідомлено про підозру чоловіку, який за 11 тисяч євро планував переправити військовозобов’язаного до невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Фігуранту повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у серпні 2025 року підозрюваний дізнався про те, що військовозобов’язаний має намір залишити країну та за 11 тисяч євро запропонував переправити його до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Чоловік мав завчасно передати кошти та, діючи за наданими вказівками, самостійно подолати кілька кілометрів у прикордонній зоні поблизу державного кордону. Однією з умов домовленості було надання невстановленими особами допомоги в оформленні відповідних документів після незаконного перетину. Гарантом виконання угоди виступала невстановлена особа, залучена до протиправної схеми.

Чоловіка затримали після одержання обумовленої суми коштів у власному автомобілі в порядку ст. 208 КПК України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 1 млн 331 тис. 200 гривень.

прокуратура хабар військовозобов'язаний

