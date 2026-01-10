  1. В Украине

В Одесской области мужчина за 11 тысяч евро пытался переправить военнообязанного в непризнанное Приднестровье

20:11, 10 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемого задержали во время получения денег, суд избрал ему меру пресечения с альтернативой залога.
В Одесской области мужчина за 11 тысяч евро пытался переправить военнообязанного в непризнанное Приднестровье
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области сообщено о подозрении мужчине, который за 11 тыс. евро планировал переправить военнообязанного в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Фигуранту сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, в августе 2025 года подозреваемый узнал о том, что военнообязанный намерен покинуть страну, и за 11 тысяч евро предложил переправить его в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

Мужчина должен был заблаговременно передать средства и, действуя по предоставленным указаниям, самостоятельно преодолеть несколько километров в приграничной зоне вблизи государственной границы. Одним из условий договоренности было предоставление неустановленными лицами помощи в оформлении соответствующих документов после незаконного пересечения. Гарантом выполнения соглашения выступало неустановленное лицо, привлеченное к противоправной схеме.

Мужчину задержали после получения оговоренной суммы средств в собственном автомобиле в порядке ст. 208 КПК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млн 331 тыс. 200 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]