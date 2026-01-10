В Одесской области мужчина за 11 тысяч евро пытался переправить военнообязанного в непризнанное Приднестровье

Подозреваемого задержали во время получения денег, суд избрал ему меру пресечения с альтернативой залога.

В Одесской области сообщено о подозрении мужчине, который за 11 тыс. евро планировал переправить военнообязанного в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона.

Фигуранту сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, в августе 2025 года подозреваемый узнал о том, что военнообязанный намерен покинуть страну, и за 11 тысяч евро предложил переправить его в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

Мужчина должен был заблаговременно передать средства и, действуя по предоставленным указаниям, самостоятельно преодолеть несколько километров в приграничной зоне вблизи государственной границы. Одним из условий договоренности было предоставление неустановленными лицами помощи в оформлении соответствующих документов после незаконного пересечения. Гарантом выполнения соглашения выступало неустановленное лицо, привлеченное к противоправной схеме.

Мужчину задержали после получения оговоренной суммы средств в собственном автомобиле в порядке ст. 208 КПК Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 млн 331 тыс. 200 гривен.

