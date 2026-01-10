  1. В Україні

Українців ще трішки поморозить – коли очікувати потепління

22:30, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні найближчим часом збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом і ожеледицею.
Українців ще трішки поморозить – коли очікувати потепління
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найближчої доби в Україні очікується мороз та поривчастий вітер, місцями із снігопадами та ожеледицею, повідомляє синоптик Наталка Діденко. Уже з середини січня прогнозують поступове потепління.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сильні морози на півночі, відносне тепло на сході

У ніч на 11 січня температура в Україні коливатиметься від -7 до -14 градусів, на півночі місцями знижуватиметься до -18 градусів. На південному сході та сході повітря прогріється до 0/+3 градусів.

Вдень температура в більшості регіонів становитиме -5/-12 градусів, у східних областях очікують 0/+5 градусів.

Опади та вітер

Сніг прогнозують на заході країни. На сході та південному сході очікуються сніг, мокрий сніг і дощ під впливом південного циклону. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно північного та північно-західного напрямку. На заході країни він рвучкий, можливі хуртовини, на сході та північному сході – штормові пориви до 15-20 м/с. В інших регіонах вітер буде помірним.

Ожеледиця та магнітні бурі

Ожеледиця очікується, особливо на південному сході та Дніпропетровщині. Крім того, у ніч та вранці 11 січня можливе загострення магнітних бур.

Прогноз для Києва

У столиці опадів не передбачають. Вночі температура опуститься до -16 градусів, при проясненнях – до -18 градусів, удень очікують -10/12 градусів.

Коли чекати потепління

За прогнозами Діденко, з 15 січня морози почнуть слабшати, а 16-17 січня ймовірне потепління до відлиги. Синоптик застерігає, що зима ще триватиме, і це не остаточне підвищення температури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив межі допустимої критики публічних осіб та назвав пресу «сторожовим псом суспільства»

Верховний Суд визнав, що критика публічних осіб є допустимою, і вони мають бути готовими до посиленого громадського контролю.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]