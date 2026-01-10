Українців ще трішки поморозить – коли очікувати потепління

В Україні найближчим часом збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом і ожеледицею.

Найближчої доби в Україні очікується мороз та поривчастий вітер, місцями із снігопадами та ожеледицею, повідомляє синоптик Наталка Діденко. Уже з середини січня прогнозують поступове потепління.

Сильні морози на півночі, відносне тепло на сході

У ніч на 11 січня температура в Україні коливатиметься від -7 до -14 градусів, на півночі місцями знижуватиметься до -18 градусів. На південному сході та сході повітря прогріється до 0/+3 градусів.

Вдень температура в більшості регіонів становитиме -5/-12 градусів, у східних областях очікують 0/+5 градусів.

Опади та вітер

Сніг прогнозують на заході країни. На сході та південному сході очікуються сніг, мокрий сніг і дощ під впливом південного циклону. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно північного та північно-західного напрямку. На заході країни він рвучкий, можливі хуртовини, на сході та північному сході – штормові пориви до 15-20 м/с. В інших регіонах вітер буде помірним.

Ожеледиця та магнітні бурі

Ожеледиця очікується, особливо на південному сході та Дніпропетровщині. Крім того, у ніч та вранці 11 січня можливе загострення магнітних бур.

Прогноз для Києва

У столиці опадів не передбачають. Вночі температура опуститься до -16 градусів, при проясненнях – до -18 градусів, удень очікують -10/12 градусів.

Коли чекати потепління

За прогнозами Діденко, з 15 січня морози почнуть слабшати, а 16-17 січня ймовірне потепління до відлиги. Синоптик застерігає, що зима ще триватиме, і це не остаточне підвищення температури.

