Украинцев еще немного поморозит – когда ожидать потепления

В Украине в ближайшее время сохранится морозная и ветреная погода, местами со снегом и гололедом.

В ближайшие сутки в Украине ожидается мороз и порывистый ветер, местами с снегопадами и гололедом, сообщает синоптик Наталья Диденко. Уже с середины января прогнозируют постепенное потепление.

Сильные морозы на севере, относительное тепло на востоке

В ночь на 11 января температура в Украине будет колебаться от -7 до -14 градусов, на севере местами понизится до -18 градусов. На юго-востоке и востоке воздух прогреется до 0/+3 градусов.

Днем температура в большинстве регионов составит -5/-12 градусов, в восточных областях ожидают 0/+5 градусов.

Осадки и ветер

Снег прогнозируют на западе страны. На востоке и юго-востоке ожидаются снег, мокрый снег и дождь под влиянием южного циклона. В других регионах существенных осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северного и северо-западного направления. На западе страны он порывистый, возможны метели, на востоке и северо-востоке – штормовые порывы до 15-20 м/с. В других регионах ветер будет умеренным.

Гололед и магнитные бури

Гололед ожидается, особенно на юго-востоке и в Днепропетровской области. Кроме того, в ночь и утром 11 января возможно обострение магнитных бурь.

Прогноз для Киева

В столице осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -16 градусов, при прояснениях – до -18 градусов, днем ожидают -10/12 градусов.

Когда ждать потепления

По прогнозам Диденко, с 15 января морозы начнут ослабевать, а 16-17 января вероятно потепление до оттепели. Синоптик предупреждает, что зима еще продлится, и это не окончательное повышение температуры.

