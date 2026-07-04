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У Британії хочуть заборонити мультсеріал «Маша та ведмідь»: згадали попередження України про пропаганду РФ

08:48, 4 липня 2026
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Понад 50 британських парламентарів закликали уряд перевірити російський мультсеріал «Маша та ведмідь» через підозри у прихованій пропаганді РФ, а також оцінити його показ на Netflix та ITVX.
У Британії хочуть заборонити мультсеріал «Маша та ведмідь»: згадали попередження України про пропаганду РФ
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Група британських парламентарів, до якої увійшли представники кількох політичних сил, звернулася до міністерки культури Великої Британії Лізи Ненді із проханням розглянути питання щодо демонстрації російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». На їхню думку, окремі серії можуть містити елементи російської державної пропаганди та радянської військової символіки.

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Лист до уряду підписали понад 50 парламентарів, які представляють Лейбористську, Консервативну, Ліберально-демократичну, Зелену партії, а також Шотландську національну партію та Plaid Cymru. Ініціатором звернення став депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон.

Автори документа стверджують, що в низці епізодів присутні елементи, які вони розцінюють як пропагандистські. Зокрема, увагу парламентарів привернули сцени, де головна героїня зображена у головному уборі, схожому на танковий шолом, а також у формі та кашкеті, які, на їхню думку, асоціюються із радянськими військовими та прикордонними підрозділами НКВС.

Занепокоєння через показ на Netflix та ITVX

Окремо депутати звернули увагу на рішення Netflix придбати права ще на два нові сезони мультсеріалу та продовжити ліцензійну угоду щодо вже існуючих серій і спін-оффів для показу більш ніж у ста країнах.

У зверненні парламентарі закликали британський уряд невідкладно відреагувати на це рішення, зазначивши, що розширення міжнародної дистрибуції російського анімаційного проєкту потребує додаткової оцінки, пише The Guardian.

Також у листі наголошується, що «Маша та ведмідь» доступний для перегляду у Великій Британії через платформу ITVX. На думку авторів звернення, британські діти можуть дивитися цей контент як через міжнародний стрімінговий сервіс, так і через одного з провідних національних мовників, що, за їхніми словами, викликає серйозне занепокоєння.

Парламентарі підкреслили, що батьки повинні бути впевнені у належній перевірці дитячого контенту перед його розповсюдженням, особливо якщо союзники Великої Британії висловлюють застереження щодо можливого використання такого контенту як інструменту державної пропаганди.

Посилання на позицію українського Центру протидії дезінформації

У листі також згадується оцінка українського Центру протидії дезінформації при РНБО, який раніше заявляв, що «Маша та ведмідь» може використовуватися як інструмент російської «м'якої сили». У Центрі вважають, що окремі сюжетні елементи мультсеріалу можуть сприяти нормалізації радянської символіки та популяризації мілітаристської тематики.

Водночас студія Animaccord відкидає такі твердження. У компанії заявляють, що вона є приватним виробником анімаційної продукції, не фінансується російською державою та не має зв'язків із органами влади РФ.

Як писала «Судово-юридична газета», ще у 2025 році Мінкульт визнав доцільним накладення санкцій на російський мультсеріал «Маша та Ведмідь»

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