Онлайн-шлюб через «Дію» стане офіційним: комітет рекомендував ухвалити законопроєкт

В Україні готуються офіційно узаконити онлайн-шлюб через «Дію».

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Як відомо, народні депутати взялися за законодавче врегулювання онлайн-реєстрації шлюбу. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15306, який пропонує запровадити державну реєстрацію шлюбу в електронному форматі через портал електронних послуг. Необхідність таких змін пояснюють потребою забезпечити право на шлюб для українців, які через війну перебувають у різних регіонах країни або за кордоном, а також успішними результатами проєкту «Шлюб онлайн», яким уже скористалися понад 55 тисяч пар.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу щодо законодавчого закріплення сервісу онлайн-реєстрації шлюбу та рекомендував Раді ухвалити законопроєкт №15306.

Як зазначили у парламенті, цифровий формат реєстрації дозволяє суттєво прискорити процес оформлення шлюбу: замість стандартного місячного очікування процедура займає лише п'ять днів.

Пілотний проєкт із впровадження онлайн-шлюбу, який стартував у вересні 2024 року, добігає завершення. Його тестування тривало майже два роки й офіційно закінчиться у серпні.

У Верховній Раді наголошують, що ухвалення відповідного закону стане важливим кроком у розвитку цифрових державних сервісів та забезпечить правове регулювання послуги, якою нині користуються близько 40% українських пар, що одружуються.

Заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль повідомила, що Україна першою у світі запровадила можливість офіційно укладати шлюб дистанційно. За її словами, цією послугою вже скористалися понад 62 тисячі пар, серед яких близько 22 тисяч становлять військовослужбовці та військовослужбовиці.

«Судово-юридична газета» писала, що законопроєкт передбачає внесення змін до Сімейного кодексу України, які дозволять подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу не лише особисто до органу ДРАЦС, а й в електронному форматі. Механізм подання заяви та проведення онлайн-реєстрації визначатиме Кабінет Міністрів, при цьому оформлення документів через представника в електронній формі не дозволятиметься.

Документ також встановлює окремі строки для дистанційної реєстрації: шлюб можна буде зареєструвати не раніше ніж через три календарні дні після вибору дати через електронний сервіс.

Однією з ключових новацій є офіційне запровадження можливості укладати шлюб дистанційно. Передбачається, що церемонія реєстрації та індивідуальний обряд проходитимуть через Єдиний державний вебпортал електронних послуг у форматі відеоконференції за участю наречених і працівника ДРАЦС у режимі реального часу.

Долучитися до онлайн-церемонії можна буде лише після проходження електронної ідентифікації та автентифікації з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія. Підпис» («Дія ID»).

Для підтвердження добровільної згоди на шлюб наречені підписуватимуть електронний актовий запис за допомогою «Дія. Підпис» («Дія ID»), після чого документ засвідчуватиме своїм кваліфікованим електронним підписом працівник органу державної реєстрації актів цивільного стану.

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