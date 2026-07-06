Через помилку апеляції у справі про смертельну ДТП Верховний Суд скасував ухвалу — деталі справи

Суд має забезпечити право сторони захисту спростовувати висновки експертів обвинувачення іншим експертним висновком.

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У справі № 132/1925/23 Колегія суддів першої судової палати Касаційного кримінального суду скасувала ухвалу апеляційного суду, винесену за результатами перегляду вироку у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП та залишення потерпілого в небезпеці. Суд зазначив, що апеляційна інстанція безпідставно відмовила стороні захисту в дослідженні альтернативного експертного висновку та не надала належної оцінки всім доводам апеляційної скарги.

Обставини справи

За даними справи, 20 лютого 2023 року близько 22:00 у місті Калинівка Вінницької області обвинувачений, перебуваючи, за висновками суду першої інстанції, у стані алкогольного сп'яніння, керував автомобілем Mercedes-Benz 200D із перевищенням допустимої швидкості. Під час руху поблизу зупинки громадського транспорту він допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Також, з матеріалів справи відомо, що після ДТП водій, усвідомлюючи, що потерпілий отримав небезпечні для життя тілесні ушкодження та маючи можливість надати йому допомогу, залишив місце дорожньо-транспортної пригоди.

За вироком місцевого суду водія засудили за ч. 1 ст. 135 та ч. 3 ст. 286-1 КК України до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 6 років. Також суд стягнув на користь потерпілої 500 тис. грн моральної шкоди та 8 тис. Грн витрат на правову допомогу.

Апеляційний суд змінив вирок лише в частині початку строку відбування покарання.

Що встановив Верховний Суд

Перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи касаційної скарги, Верховний Суд нагадав, що відповідно до статей 433 та 438 КПК України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, однак не досліджує докази, не встановлює нові фактичні обставини та не вирішує питання про достовірність доказів. Водночас саме апеляційний суд є останньою інстанцією, яка має забезпечити перевірку повноти судового розгляду та правильності встановлення фактичних обставин справи, а за наявності передбачених законом підстав — повторно дослідити докази.

Суд зазначив, що принцип безпосередності дослідження доказів є важливою гарантією права на справедливий судовий розгляд. Якщо сторона захисту оспорює висновки, покладені в основу обвинувального вироку, вона повинна мати можливість подати альтернативний експертний висновок, а суд — дослідити його та надати належну правову оцінку.

Як встановив Верховний Суд, під час апеляційного перегляду захисник заявив клопотання про долучення та дослідження висновку інженерної транспортної експертизи від 20 жовтня 2025 року № 2071/25-21, відповідно до якого в конкретній дорожній ситуації обвинувачений не мав технічної можливості уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Однак апеляційний суд відмовив у задоволенні цього клопотання, мотивувавши рішення відсутністю процесуальної можливості досліджувати докази, які не були подані сторонами під час розгляду справи судом першої інстанції.

На думку касаційного суду, таке рішення було ухвалене без урахування обставин справи та мотивів, з яких сторона захисту просила дослідити цей висновок, який, на її переконання, міг вплинути на законність вироку в частині доведеності винуватості обвинуваченого.

Верховний Суд також послався на постанову від 22 січня 2019 року у справі № 697/2272/14-к, у якій зазначив, що у справах, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, експертне дослідження може вплинути на остаточне судове рішення. Тому право сторони захисту спростовувати висновки експертів, надані стороною обвинувачення, за допомогою альтернативного експертного висновку має бути забезпечене судом, а необґрунтоване відхилення такого доказу порушує засади змагальності та принципи справедливого судового розгляду

Крім того, Верховний Суд звернув увагу, що в апеляційній скарзі захисник також оскаржував правильність вирішення цивільного позову потерпілої та ставив під сумнів доведеність перебування обвинуваченого у стані алкогольного сп’яніння. Проте апеляційний суд не надав жодної оцінки доводам щодо цивільного позову, обмежившись посиланням на відсутність відповідних вимог у прохальній частині апеляційної скарги.

У підсумку Верховний Суд дійшов висновку, що під час перегляду вироку апеляційний суд належним чином не перевірив доводи сторони захисту та не надав на них вмотивованих відповідей, унаслідок чого ухвалив рішення без додержання вимог статті 419 КПК України. Такі порушення є істотними, оскільки перешкодили ухваленню законного та обґрунтованого судового рішення і відповідно до пункту 1 частини першої статті 438 КПК України є підставою для його скасування.

З огляду на це Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу захисника, скасував ухвалу Вінницького апеляційного суду та призначив новий апеляційний розгляд. При новому розгляді апеляційному суду належить дослідити альтернативний висновок експерта, наданий стороною захисту, дати йому належну правову оцінку, перевірити інші доводи апеляційної скарги та ухвалити законне й обґрунтоване рішення з дотриманням вимог статей 370 і 419 КПК України.

Оскільки ухвалу апеляційного суду скасовано з призначенням нового розгляду, Верховний Суд також обрав щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

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