Из-за ошибки апелляции по делу о смертельном ДТП Верховный Суд отменил определение — подробности дела

Суд должен обеспечить право стороны защиты опровергать выводы экспертов обвинения другим экспертным заключением.

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По делу № 132/1925/23 коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда отменила определение апелляционного суда, вынесенное по результатам пересмотра приговора по уголовному производству о смертельном ДТП и оставлении потерпевшего в опасности. Суд указал, что апелляционная инстанция необоснованно отказала стороне защиты в исследовании альтернативного экспертного заключения и не дала надлежащей оценки всем доводам апелляционной жалобы.

Обстоятельства дела

По данным дела, 20 февраля 2023 года около 22:00 в городе Калиновка Винницкой области обвиняемый, находясь, согласно выводам суда первой инстанции, в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Mercedes-Benz 200D, превысив допустимую скорость. Во время движения вблизи остановки общественного транспорта он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте.

Также из материалов дела известно, что после ДТП водитель, осознавая, что потерпевший получил опасные для жизни телесные повреждения и имея возможность оказать ему помощь, покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Приговором местного суда водитель был осужден по ч. 1 ст. 135 и ч. 3 ст. 286-1 УК Украины к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 6 лет. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 500 тыс. Грн морального вреда и 8 тыс. Грн расходов на правовую помощь.

Апелляционный суд изменил приговор лишь в части начала срока отбывания наказания.

Что установил Верховный Суд

Проверив материалы уголовного производства и доводы кассационной жалобы, Верховный Суд напомнил, что в соответствии со статьями 433 и 438 УПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права, однако не исследует доказательства, не устанавливает новые фактические обстоятельства и не решает вопрос об их достоверности. Вместе с тем именно апелляционный суд является последней инстанцией, которая должна обеспечить проверку полноты судебного разбирательства и правильности установления фактических обстоятельств дела, а при наличии предусмотренных законом оснований — повторно исследовать доказательства.

Суд отметил, что принцип непосредственного исследования доказательств является важной гарантией права на справедливое судебное разбирательство. Если сторона защиты оспаривает выводы, положенные в основу обвинительного приговора, она должна иметь возможность представить альтернативное экспертное заключение, а суд — исследовать его и дать ему надлежащую правовую оценку.

Как установил Верховный Суд, во время апелляционного рассмотрения защитник заявил ходатайство о приобщении и исследовании заключения инженерной транспортной экспертизы от 20 октября 2025 года № 2071/25-21, согласно которому в конкретной дорожной ситуации обвиняемый не имел технической возможности избежать дорожно-транспортного происшествия. Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, мотивировав решение отсутствием процессуальной возможности исследовать доказательства, которые не были представлены сторонами при рассмотрении дела судом первой инстанции.

По мнению кассационного суда, такое решение было принято без учета обстоятельств дела и мотивов, по которым сторона защиты просила исследовать данное заключение, которое, по ее мнению, могло повлиять на законность приговора в части доказанности виновности обвиняемого.

Верховный Суд также сослался на постановление от 22 января 2019 года по делу № 697/2272/14-к, в котором указал, что по делам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями, экспертное исследование может повлиять на окончательное судебное решение. Поэтому право стороны защиты опровергать выводы экспертов, представленные стороной обвинения, с помощью альтернативного экспертного заключения должно быть обеспечено судом, а необоснованное отклонение такого доказательства нарушает принципы состязательности и справедливого судебного разбирательства.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что в апелляционной жалобе защитник также оспаривал правильность разрешения гражданского иска потерпевшей и ставил под сомнение доказанность нахождения обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения. Однако апелляционный суд не дал никакой оценки доводам относительно гражданского иска, ограничившись ссылкой на отсутствие соответствующих требований в просительной части апелляционной жалобы.

В итоге Верховный Суд пришел к выводу, что при пересмотре приговора апелляционный суд надлежащим образом не проверил доводы стороны защиты и не дал на них мотивированных ответов, вследствие чего принял решение без соблюдения требований статьи 419 УПК Украины. Такие нарушения являются существенными, поскольку воспрепятствовали принятию законного и обоснованного судебного решения и в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 438 УПК Украины являются основанием для его отмены.

В связи с этим Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу защитника, отменил постановление Винницкого апелляционного суда и назначил новое апелляционное рассмотрение. При новом рассмотрении апелляционному суду предстоит исследовать альтернативное экспертное заключение, представленное стороной защиты, дать ему надлежащую правовую оценку, проверить другие доводы апелляционной жалобы и принять законное и обоснованное решение с соблюдением требований статей 370 и 419 УПК Украины.

Поскольку постановление апелляционного суда отменено с назначением нового рассмотрения, Верховный Суд также избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

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