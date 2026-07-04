Перегрев у собак и кошек: какие симптомы нельзя игнорировать и за что можно получить штраф более 5000 грн

Летняя жара смертельно опасна для собак и кошек — как вовремя распознать перегрев и когда владельца могут оштрафовать.

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Летняя жара представляет серьезную опасность не только для людей, но и для домашних животных. В отличие от человека, собаки и кошки значительно хуже охлаждают свой организм, поэтому перегреваются гораздо быстрее. Если вовремя не заметить тревожные симптомы, перегрев может привести к тепловому удару, поражению внутренних органов и даже гибели животного.

В жаркие дни владельцы должны внимательнее следить за состоянием своих питомцев, обеспечить им доступ к прохладной воде и не допускать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Почему жара опасна для собак и кошек

У человека основной механизм охлаждения организма — потоотделение. У собак и кошек потовых желез значительно меньше. Они расположены преимущественно на подушечках лап, поэтому практически не участвуют в терморегуляции.

Собаки охлаждаются преимущественно за счет учащенного дыхания через открытую пасть. Кошки также могут учащать дыхание, хотя делают это значительно реже.

Когда температура окружающей среды становится слишком высокой, этих механизмов уже недостаточно. Температура тела начинает быстро повышаться, что может привести к тепловому истощению или тепловому удару.

Особенно опасно это в случаях, когда воздух влажный, отсутствует ветер или животное находится в замкнутом пространстве.

Какие животные находятся в наибольшей группе риска

Перегреться может любой домашний питомец, однако наиболее уязвимыми являются:

щенки и котята;

пожилые собаки и кошки;

беременные или кормящие животные;

животные с избыточным весом;

домашние питомцы с заболеваниями сердца или дыхательной системы;

собаки брахицефальных пород с короткой мордой (мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы, ши-тцу, боксеры);

длинношерстные породы;

черные животные, шерсть которых сильнее нагревается на солнце.

Первые признаки перегрева

На начальном этапе владелец может заметить:

сильное учащенное дыхание;

одышку;

повышенное слюноотделение;

сухой и горячий нос;

покраснение языка и десен;

вялость;

нежелание двигаться;

сильную жажду.

У кошек симптомы часто менее заметны. Они могут прятаться в прохладных местах, отказываться от еды, становиться малоподвижными или начать часто дышать с открытым ртом, что для них является нетипичным поведением.

Признаки теплового удара

Если перегрев прогрессирует, состояние животного быстро ухудшается. Опасными симптомами являются:

температура тела выше 40–41 °C;

рвота;

диарея;

нарушение координации;

слабость задних лап;

шаткая походка;

судороги;

обморок;

потеря сознания.

Тепловой удар является неотложным состоянием и требует немедленной ветеринарной помощи.

Что делать, если животное перегрелось

Если вы подозреваете перегрев:

немедленно перенесите животное в прохладное затененное место;

обеспечьте доступ к свежему воздуху;

предложите прохладную (но не ледяную) воду;

смочите лапы, живот, паховую область и шею прохладной водой;

можно завернуть животное в прохладное влажное полотенце;

включите вентилятор или кондиционер;

как можно скорее обратитесь в ветеринарную клинику.

Даже если после охлаждения животному стало лучше, осмотр ветеринарного врача желателен, поскольку перегрев может вызвать скрытое поражение печени, почек, мозга и сердца.

При перегреве категорически не рекомендуется:

погружать животное в ледяную воду;

обкладывать его льдом;

насильно поить большим количеством воды;



оставлять без присмотра; ждать, что состояние улучшится самостоятельно.

Резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов и еще больше ухудшить теплоотдачу.

Как защитить домашнего питомца от жары

Ветеринары советуют соблюдать простые правила:

выгуливать собак рано утром и после захода солнца;

избегать физических нагрузок в период наибольшей жары;

всегда брать с собой воду;

обеспечить постоянный доступ к свежей питьевой воде дома;

не оставлять животное под открытым солнцем;

обеспечить прохладное место для отдыха;

регулярно вычесывать густую шерсть;

не надевать без необходимости теплую одежду или обувь.

Многие владельцы ошибочно считают, что полное сбривание шерсти помогает легче переносить жару.

На самом деле шерсть работает как естественный теплоизолятор: она защищает животное не только от холода, но и от перегрева и солнечных ожогов.

Поэтому ветеринары рекомендуют не стричь собак и кошек наголо без медицинских показаний. Вместо этого лучше регулярно вычесывать подшерсток.

Что грозит украинцам, которые оставляют животных в автомобилях во время жары

Даже если автомобиль припаркован в тени, а владелец планирует «отойти всего на несколько минут», оставлять в нем животное летом крайне опасно.

При температуре воздуха около +30 °C салон автомобиля может нагреться до более чем +50–60 °C менее чем за полчаса, а критическая для жизни животного температура достигается уже через несколько минут. Открытое окно практически не меняет ситуацию.

Если владелец оставил собаку или кошку в опасных для жизни условиях, но это не привело к увечью или гибели животного, его могут привлечь к административной ответственности по статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция предусматривает штраф от 3 400 до 5 100 гривен. Помимо штрафа, суд может применить конфискацию животного, если его дальнейшее пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья.

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