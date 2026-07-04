Перегрів у собак і котів: які симптоми не можна ігнорувати та за що можна отримати штраф понад 5 000 грн

Літня спека смертельно небезпечна для собак і котів — як вчасно розпізнати перегрів і коли власника можуть оштрафувати

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Літня спека становить серйозну небезпеку не лише для людей, а й для домашніх тварин. На відміну від людини, собаки та коти набагато гірше охолоджують свій організм, тому перегріваються значно швидше. Якщо вчасно не помітити тривожні симптоми, перегрів може призвести до теплового удару, ураження внутрішніх органів і навіть загибелі тварини.

У спекотні дні власники повинні уважніше стежити за станом своїх улюбленців, забезпечити їм доступ до прохолодної води та не допускати тривалого перебування під прямим сонцем.

Чому спека небезпечна для собак і котів

У людини основний механізм охолодження організму — потовиділення. У собак і котів потових залоз значно менше. Вони розташовані переважно на подушечках лап, тому практично не беруть участі в терморегуляції.

Собаки охолоджуються переважно за рахунок прискореного дихання через відкриту пащу. Коти також можуть прискорювати дихання, хоча роблять це значно рідше.

Коли температура навколишнього середовища стає занадто високою, цих механізмів уже недостатньо. Температура тіла починає швидко підвищуватися, що може призвести до теплового виснаження або теплового удару.

Особливо небезпечно це у випадках, коли повітря вологе, відсутній вітер або тварина перебуває у замкненому просторі.

Які тварини перебувають у найбільшій групі ризику

Перегрітися може будь-який домашній улюбленець, однак найбільш вразливими є:

цуценята і кошенята;

літні собаки та коти;

вагітні або годуючі тварини;

тварини із зайвою вагою;

домашні улюбленці із захворюваннями серця чи дихальної системи;

собаки брахіцефальних порід із короткою мордою (мопси, французькі та англійські бульдоги, пекінеси, ши-тцу, боксери);

довгошерсті породи;

чорні тварини, шерсть яких сильніше нагрівається на сонці.

Перші ознаки перегріву

На початковому етапі власник може помітити:

сильне прискорене дихання;

задишку;

підвищене слиновиділення;

сухий і гарячий ніс;

почервоніння язика та ясен;

млявість;

небажання рухатися;

сильну спрагу.

У котів симптоми часто менш помітні. Вони можуть ховатися у прохолодних місцях, відмовлятися від їжі, ставати малорухливими або почати часто дихати відкритим ротом, що для них є нетиповою поведінкою.

Ознаки теплового удару

Якщо перегрів прогресує, стан тварини швидко погіршується. Небезпечними симптомами є:

температура тіла понад 40–41 °C;

блювання;

діарея;

порушення координації;

слабкість задніх лап;

хитка хода;

судоми;

непритомність;

втрата свідомості.

Тепловий удар є невідкладним станом і потребує негайної ветеринарної допомоги.

Що робити, якщо тварина перегрілася

Якщо ви підозрюєте перегрів:

негайно перенесіть тварину у прохолодне затінене місце;

забезпечте доступ до свіжого повітря;

запропонуйте прохолодну (але не крижану) воду;

змочіть лапи, живіт, пахову ділянку та шию прохолодною водою;

можна загорнути тварину у прохолодний вологий рушник;

увімкніть вентилятор або кондиціонер;

якнайшвидше зверніться до ветеринарної клініки.

Навіть якщо після охолодження тварині стало краще, огляд ветеринарного лікаря бажаний, оскільки перегрів може спричинити приховане ураження печінки, нирок, мозку та серця.

При перегріві категорично не рекомендується:

занурювати тварину у крижану воду;

обкладати її льодом;

насильно поїти великою кількістю води;

залишати без нагляду;

чекати, що стан покращиться самостійно.

Різке охолодження може викликати спазм судин і ще більше погіршити тепловіддачу.

Як захистити домашнього улюбленця від спеки

Ветеринари радять дотримуватися простих правил:

вигулювати собак рано-вранці та після заходу сонця;

уникати фізичних навантажень у період найбільшої спеки;

завжди брати із собою воду;

забезпечити постійний доступ до свіжої питної води вдома;

не залишати тварину на відкритому сонці;

забезпечити прохолодне місце для відпочинку;

регулярно вичісувати густу шерсть;

не вдягати без потреби теплий одяг чи взуття.

Багато власників помилково вважають, що повне гоління шерсті допомагає легше переносити спеку.

Насправді шерсть працює як природний теплоізолятор: вона захищає тварину не лише від холоду, а й від перегріву та сонячних опіків.

Тому ветеринари рекомендують не голити собак і котів без медичних показань. Натомість краще регулярно вичісувати підшерсток.

Що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки

Навіть якщо автомобіль припаркований у затінку, а власник планує "відійти лише на кілька хвилин", залишати у ньому тварину влітку вкрай небезпечно.

За температури повітря близько +30 °C салон автомобіля може прогрітися до понад +50–60 °C менш ніж за пів години, а критичні для життя тварини температури досягаються вже через кілька хвилин. Відкрите вікно майже не змінює ситуацію.

Якщо власник залишив собаку чи кота у небезпечних для життя умовах, але це не призвело до каліцтва або загибелі тварини, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція передбачає штраф від 3 400 до 5 100 гривень. Крім штрафу, суд може застосувати конфіскацію тварини, якщо її подальше перебування у власника становить загрозу для життя або здоров'я.

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