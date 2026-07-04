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Онлайн-брак через «Дию» станет официальным: комитет рекомендовал принять законопроект

08:30, 4 июля 2026
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В Украине готовятся официально узаконить онлайн-брак через «Дию».
Онлайн-брак через «Дию» станет официальным: комитет рекомендовал принять законопроект
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Как известно, народные депутаты взялись за законодательное урегулирование онлайн-регистрации брака. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15306, который предлагает ввести государственную регистрацию брака в электронном формате через портал электронных услуг. Необходимость таких изменений объясняют потребностью обеспечить право на брак для украинцев, которые из-за войны находятся в разных регионах страны или за рубежом, а также успешными результатами проекта «Брак онлайн», которым уже воспользовались более 55 тысяч пар.

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу о законодательном закреплении сервиса онлайн-регистрации брака и рекомендовал Раде принять законопроект №15306.

Как отметили в парламенте, цифровой формат регистрации позволяет существенно ускорить процесс оформления брака: вместо стандартного месячного ожидания процедура занимает всего пять дней.

Пилотный проект по внедрению онлайн-брака, который стартовал в сентябре 2024 года, подходит к завершению. Его тестирование продолжалось почти два года и официально завершится в августе.

В Верховной Раде подчеркивают, что принятие соответствующего закона станет важным шагом в развитии цифровых государственных сервисов и обеспечит правовое регулирование услуги, которой сейчас пользуются около 40% украинских пар, вступающих в брак.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль сообщила, что Украина первой в мире внедрила возможность официально заключать брак дистанционно. По ее словам, этой услугой уже воспользовались более 62 тысяч пар, среди которых около 22 тысяч составляют военнослужащие и военнослужащие-женщины.

«Судебно-юридическая газета» писала, что законопроект предусматривает внесение изменений в Семейный кодекс Украины, которые позволят подавать заявление о государственной регистрации брака не только лично в орган ГРАГС, но и в электронном формате. Механизм подачи заявления и проведения онлайн-регистрации будет определять Кабинет Министров, при этом оформление документов через представителя в электронной форме не будет разрешаться.

Документ также устанавливает отдельные сроки для дистанционной регистрации: брак можно будет зарегистрировать не ранее чем через три календарных дня после выбора даты через электронный сервис.

Одним из ключевых нововведений является официальное внедрение возможности заключать брак дистанционно. Предполагается, что церемония регистрации и индивидуальный обряд будут проходить через Единый государственный веб-портал электронных услуг в формате видеоконференции с участием молодоженов и работника органа ГРАГС в режиме реального времени.

Присоединиться к онлайн-церемонии можно будет только после прохождения электронной идентификации и аутентификации с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» («Дія ID»).

Для подтверждения добровольного согласия на брак молодожены будут подписывать электронную актовую запись с помощью «Дія.Підпис» («Дія ID»), после чего документ будет удостоверен квалифицированной электронной подписью работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

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