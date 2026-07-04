  1. В Украине

Пенсия в 2026 году: назначат ли выплаты, если только 9 лет стажа

10:55, 4 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году лицам, имеющим всего 9 лет страхового стажа, пенсия по возрасту не назначается, однако законодательство предусматривает другие варианты социального обеспечения и возможность увеличить страховой стаж.
Пенсия в 2026 году: назначат ли выплаты, если только 9 лет стажа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые не накопили необходимый страховой стаж, могут остаться без пенсии по возрасту даже после достижения 65 лет. В частности, при наличии всего 9 лет страхового стажа назначение такой пенсии законодательством не предусмотрено.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года право на пенсию имеют лица, накопившие от 23 до 33 лет стажа, а в 65 лет — от 15 до 23 лет.

Таким образом, граждане, имеющие менее 15 лет страхового стажа, не могут оформить пенсию по возрасту.

Вместе с тем законодательство предусматривает несколько вариантов для тех, кому не хватает необходимого стажа. Один из них — докупить страховой стаж. Для этого необходимо заключить соответствующий договор и уплатить страховые взносы, чтобы увеличить количество засчитанных лет.

Если же после достижения 65-летнего возраста человек так и не приобретет минимально необходимых 15 лет страхового стажа, он может обратиться за государственной социальной помощью, которая выплачивается вместо пенсии. Такая помощь назначается только после оценки материального положения заявителя и доходов его семьи.

Чтобы заранее выяснить, достаточно ли страхового стажа для назначения пенсии, украинцам рекомендуют проверить свои данные. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ или обратившись в любой сервисный центр Фонда.

Если часть страхового стажа не отображается из-за неточностей в документах или неуплаты работодателем страховых взносов, такие вопросы рекомендуется урегулировать до момента оформления пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из-за ошибки апелляции по делу о смертельном ДТП Верховный Суд отменил определение — подробности дела

Суд должен обеспечить право стороны защиты опровергать выводы экспертов обвинения другим экспертным заключением.

Десятки звонков, угрозы, давление и письма как от суда: что коллекторы не имеют права делать с должниками

Что не имеют права делать коллекторы и могут ли отобрать имущество за долги.

ГНС и БЭБ разрешат удаленно подключаться к камерам на табачных предприятиях: детали законопроекта

За производителями табачной отрасли предлагают следить онлайн: что предусматривает законопроект 15372.

Невозвращение из отпуска еще не означает СЗЧ: суд разъяснил, что должна доказать воинская часть

Сам по себе факт отсутствия военнослужащего после отпуска еще не свидетельствует о СЗЧ — решающее значение имеют обстоятельства и доказательства.

Верховный Суд признал внезапное нападение основанием для необходимой обороны: дело переквалифицировали, а мужчину освободили от ответственности

Закон не требует, чтобы человек ждал, пока ему будут причинены тяжкие телесные повреждения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]