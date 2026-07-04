Пенсия в 2026 году: назначат ли выплаты, если только 9 лет стажа

В 2026 году лицам, имеющим всего 9 лет страхового стажа, пенсия по возрасту не назначается, однако законодательство предусматривает другие варианты социального обеспечения и возможность увеличить страховой стаж.

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Украинцы, которые не накопили необходимый страховой стаж, могут остаться без пенсии по возрасту даже после достижения 65 лет. В частности, при наличии всего 9 лет страхового стажа назначение такой пенсии законодательством не предусмотрено.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года право на пенсию имеют лица, накопившие от 23 до 33 лет стажа, а в 65 лет — от 15 до 23 лет.

Таким образом, граждане, имеющие менее 15 лет страхового стажа, не могут оформить пенсию по возрасту.

Вместе с тем законодательство предусматривает несколько вариантов для тех, кому не хватает необходимого стажа. Один из них — докупить страховой стаж. Для этого необходимо заключить соответствующий договор и уплатить страховые взносы, чтобы увеличить количество засчитанных лет.

Если же после достижения 65-летнего возраста человек так и не приобретет минимально необходимых 15 лет страхового стажа, он может обратиться за государственной социальной помощью, которая выплачивается вместо пенсии. Такая помощь назначается только после оценки материального положения заявителя и доходов его семьи.

Чтобы заранее выяснить, достаточно ли страхового стажа для назначения пенсии, украинцам рекомендуют проверить свои данные. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ или обратившись в любой сервисный центр Фонда.

Если часть страхового стажа не отображается из-за неточностей в документах или неуплаты работодателем страховых взносов, такие вопросы рекомендуется урегулировать до момента оформления пенсии.

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