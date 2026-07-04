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Жуткое ДТП на трассе Одесса — Николаев: автобус столкнулся с фурой, погибли 9 человек

09:24, 4 июля 2026
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На трассе Одесса — Николаев произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого, по предварительным данным полиции, погибли 9 человек, еще 8 получили травмы.
Жуткое ДТП на трассе Одесса — Николаев: автобус столкнулся с фурой, погибли 9 человек
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Утром 4 июля в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика Volvo. По предварительным данным, в результате аварии погибли девять человек, еще восемь получили травмы.

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Как сообщили в полиции, сообщение о ДТП поступило около 7:40. Авария произошла на автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» между селами Красное и Нечаяное.

По предварительной информации, водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter, который следовал из Одессы в Николаев и перевозил пассажиров, выехал за пределы проезжей части. После этого транспортное средство перевернулось, неуправляемо выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с грузовым автомобилем Volvo.

На месте происшествия работают следователи полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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