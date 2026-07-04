Сотрудника уголовно-исполнительной службы лишили бронирования еще до увольнения: суд признал это незаконным

Суд пришел к выводу, что работодатель безосновательно уведомил территориальный центр комплектования об увольнении сотрудника еще до фактического прекращения службы, что стало основанием для отмены предоставленной ему отсрочки от призыва во время мобилизации и изменения его военно-учетных данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесский окружной административный суд рассмотрел дело по иску сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины о признании противоправными действий Южно-Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, которое еще до фактического увольнения сотрудника уведомило территориальный центр комплектования о его увольнении и инициировало прекращение отсрочки от призыва во время мобилизации.

Суд пришел к выводу, что работодатель безосновательно уведомил ТЦК об увольнении сотрудника еще до фактического прекращения службы, что стало основанием для отмены предоставленной ему отсрочки от призыва во время мобилизации и изменения его военно-учетных данных.

Суть дела

Истец более 30 лет проходил службу в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины и занимал должность первого заместителя начальника Южно-Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Он был забронирован в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины №493-р, в связи с чем получил отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на 12 месяцев.

30 января 2026 года сотрудник подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Приказом Министерства юстиции от 19 февраля 2026 года было принято решение уволить его с 20 марта 2026 года.

Несмотря на то, что установленная приказом дата увольнения еще не наступила, 13 марта 2026 года Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции направило в территориальный центр комплектования письмо, в котором сообщило об увольнении сотрудника и инициировало прекращение действия удостоверения об отсрочке, попросив направить уведомление о его специальном воинском учете для уничтожения.

На основании этого письма территориальный центр комплектования отменил отсрочку и изменил военно-учетные данные сотрудника.

На следующий день, 14 марта 2026 года, сотрудник отозвал свой рапорт об увольнении, а приказом Министерства юстиции от 18 марта 2026 года приказ о его увольнении был отменен. После этого он обратился к работодателю с требованием отозвать направленное в территориальный центр комплектования письмо, предоставить уточненные сведения о прохождении им службы, обеспечить повторное оформление документов для бронирования и восстановить его прежний военно-учетный статус. Однако таких действий совершено не было, что и стало основанием для обращения в административный суд.

Ответчик возражал против иска, указывая, что после подачи рапорта об увольнении сотрудник фактически подтвердил намерение прекратить службу, а потому управление имело основания уведомить территориальный центр комплектования о предстоящем увольнении, чтобы не допустить безосновательного сохранения статуса забронированного лица после прекращения службы.

Позиция и выводы суда

Суд указал, что спорным вопросом по делу №420/9778/26 является преждевременное обращение Южно-Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции в территориальный центр комплектования с письмом об увольнении сотрудника, а также сообщение о необходимости аннулирования удостоверения о его отсрочке от призыва во время мобилизации.

Проанализировав положения статьи 77 Закона Украины «О Национальной полиции», суд подчеркнул, что днем увольнения сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы является дата, определенная в приказе об увольнении, и именно этот день считается последним днем службы. В данном деле приказом Министерства юстиции было установлено, что увольнение должно было состояться 20 марта 2026 года, поэтому именно эта дата являлась последним днем прохождения службы.

Суд также обратил внимание, что в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабинета Министров №76, предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае увольнения военнообязанного из государственного органа. Установив, что датой увольнения было определено 20 марта 2026 года, суд пришел к выводу, что ответчик должен был направить уведомление об увольнении сотрудника в течение 24 часов после его увольнения.

Исходя из этого суд пришел к выводу, что действия Южно-Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции по преждевременному обращению в территориальный центр комплектования об увольнении сотрудника и необходимости аннулирования удостоверения о его отсрочке являются противоправными и противоречат требованиям законодательства.

При выборе способа восстановления нарушенного права суд исходил из принципа верховенства права относительно гарантирования этого права, а также принципа эффективности судебной защиты, который обеспечивает непосредственное восстановление прав лица без необходимости дополнительных обращений. С учетом этого суд счел необходимым обязать Южно-Центральное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции подать уведомление о бронировании военнообязанного на период мобилизации и военного времени. Суд указал, что именно такой способ защиты нарушенного права является надлежащим и достаточным по данному делу.

Вместе с тем суд отметил, что требование о зачислении сотрудника на специальный воинский учет в качестве забронированного лица удовлетворению не подлежит, поскольку такие полномочия относятся к компетенции территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не Южно-Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.