Пенсия по инвалидности в июле: от чего зависит сумма выплат для I, II и III групп

Пенсия по инвалидности в 2026 году назначается украинцам, потерявшим трудоспособность по болезни или травме, а ее размер зависит от группы инвалидности, страхового стажа и других определенных законом условий.

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Украинцы, которые вследствие заболевания, травмы или врожденных нарушений здоровья полностью или частично утратили трудоспособность, могут получать ежемесячную пенсию по инвалидности. Ее размер определяется с учетом установленной группы инвалидности, страхового стажа и других предусмотренных законодательством условий.

В Пенсионном фонде напоминают, что порядок назначения пенсии по инвалидности определен Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Чтобы получить право на выплаты, необходимо выполнить несколько обязательных условий:

наличие официально установленной инвалидности, подтвержденной уполномоченными медицинскими органами;

достаточный страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста человека на момент установления инвалидности;

утрата трудоспособности должна быть следствием общего заболевания, производственной или бытовой травмы, увечья либо инвалидности с детства.

Подать документы для оформления пенсии можно независимо от того, когда именно была установлена инвалидность — до начала трудовой деятельности, во время работы или уже после достижения пенсионного возраста.

Если страхового стажа недостаточно

Страховой стаж является одним из главных условий назначения пенсии по инвалидности. Вместе с тем законодательство предусматривает механизм поддержки для людей, которые не смогли накопить необходимое количество лет страхового стажа.

В таком случае вместо пенсии может быть назначена государственная социальная помощь по инвалидности. Ее оформляют органы социальной защиты населения, а не Пенсионный фонд. Такая помощь призвана обеспечить минимальный уровень материальной поддержки людям, утратившим трудоспособность.

Законодательство устанавливает гарантированный минимум пенсионных выплат для лиц с инвалидностью.

Размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума для граждан, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, именно от него отталкиваются при определении минимального размера пенсии.

От чего зависит размер пенсии

Размер пенсии по инвалидности определяется как доля пенсии по возрасту, которую человек мог бы получать при наличии соответствующего страхового стажа.

I группа инвалидности — предусматривает наибольший размер выплаты, поскольку устанавливается при полной утрате трудоспособности и, как правило, необходимости в постоянном постороннем уходе.

II группа инвалидности — пенсия назначается в меньшем размере, чем для лиц с I группой, однако также зависит от страхового стажа и индивидуальных показателей.

III группа инвалидности — выплата рассчитывается по наименьшему коэффициенту, поскольку человек частично сохраняет трудоспособность. При этом при соблюдении требований законодательства ее размер не может быть ниже гарантированного государством минимума.

Если человек с инвалидностью имеет достаточный страховой стаж, пенсию назначает Пенсионный фонд Украины в соответствии с установленной группой инвалидности. Если же необходимого стажа нет, гражданин может рассчитывать на государственную социальную помощь, которую выплачивают органы социальной защиты. Для оформления выплат необходимо подать соответствующие документы и подтвердить факт установления инвалидности в порядке, предусмотренном законодательством.

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