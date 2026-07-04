Пенсія по інвалідності у липні: від чого залежить сума виплат для І, ІІ та ІІІ груп

Пенсія по інвалідності у 2026 році призначається українцям, які втратили працездатність через хворобу або травму, а її розмір залежить від групи інвалідності, страхового стажу та інших визначених законом умов.

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Українці, які через захворювання, травму або вроджені порушення здоров’я повністю чи частково втратили працездатність, можуть отримувати щомісячну пенсію по інвалідності. Її розмір визначається з урахуванням встановленої групи інвалідності, страхового стажу та інших передбачених законом умов.

У Пенсійному фонді нагадують, що порядок призначення пенсії по інвалідності визначений Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Щоб отримати право на виплати, необхідно виконати кілька обов’язкових умов:

наявність офіційно встановленої інвалідності, підтвердженої уповноваженими медичними органами;

достатній страховий стаж, тривалість якого залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності;

втрата працездатності має бути наслідком загального захворювання, виробничої або побутової травми, каліцтва чи інвалідності з дитинства.

Подати документи для оформлення пенсії можна незалежно від того, коли саме було встановлено інвалідність — до початку трудової діяльності, під час роботи або вже після досягнення пенсійного віку.

Якщо страхового стажу недостатньо

Страховий стаж є однією з головних умов призначення пенсії по інвалідності. Водночас закон передбачає механізм підтримки для людей, які не змогли накопичити необхідну кількість років страхування.

У такому разі замість пенсії може бути призначена державна соціальна допомога по інвалідності. Її оформлюють органи соціального захисту населення, а не Пенсійний фонд. Така допомога покликана забезпечити мінімальний рівень матеріальної підтримки людям, які втратили працездатність.

Законодавство встановлює гарантований мінімум пенсійних виплат для осіб з інвалідністю.

Розмір пенсії не може бути нижчим за прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, саме від нього відштовхуються під час визначення мінімального розміру пенсії.

Від чого залежить розмір пенсії

Сума пенсії по інвалідності визначається як частка від пенсії за віком, яку людина могла б отримувати за наявності відповідного стажу.

І група інвалідності — передбачає найбільший розмір виплати, оскільки встановлюється при повній втраті працездатності та, як правило, потребі в постійному сторонньому догляді.

ІІ група інвалідності — пенсія призначається у меншому розмірі, ніж для осіб з І групою, однак також залежить від страхового стажу та індивідуальних показників.

ІІІ група інвалідності — виплата розраховується за найменшим коефіцієнтом, адже людина частково зберігає працездатність. Водночас за дотримання законодавчих вимог її розмір не може бути нижчим від гарантованого державою мінімуму.

Якщо людина має достатній страховий стаж, пенсію призначає Пенсійний фонд України відповідно до встановленої групи інвалідності. Якщо ж необхідного стажу немає, громадянин може розраховувати на державну соціальну допомогу, яку виплачують органи соціального захисту. Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи та підтвердити факт встановлення інвалідності у визначеному законодавством порядку.

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