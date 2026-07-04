Підключення до чужої мережі Wi-Fi саме по собі не заборонене законом, однак спосіб отримання доступу та подальше використання мережі можуть мати правові наслідки.

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Безпровідний доступ до інтернету став звичною частиною повсякденного життя, однак використання чужої мережі Wi-Fi не завжди є правомірним. Законодавство України не встановлює окремої адміністративної чи кримінальної відповідальності виключно за факт підключення до чужої мережі Wi-Fi.

Водночас залежно від способу отримання доступу, наявності чи відсутності згоди власника мережі, а також характеру подальших дій користувача така поведінка може мати цивільно-правові наслідки або, за наявності передбачених законом ознак, утворювати склад кримінального правопорушення.

Коли підключення до чужого Wi-Fi не порушує закон

Сам по собі факт підключення до чужої мережі Wi-Fi не є незаконним, якщо власник мережі надав згоду на її використання або якщо мережа є відкритою та призначена для вільного доступу, наприклад у кафе, готелях, торговельних центрах, бібліотеках, вокзалах чи інших громадських місцях.

У таких випадках користувач має право користуватися мережею відповідно до умов, визначених її власником або адміністратором.

Коли використання чужого Wi-Fi може бути незаконним

Інша правова оцінка можлива, якщо доступ до мережі отримано без дозволу власника шляхом обходу встановлених засобів захисту, використання чужих облікових даних, підбору або зламу пароля чи іншого несанкціонованого втручання.

Правова кваліфікація таких дій залежить від конкретних обставин справи. За наявності передбачених законом ознак вони можуть бути кваліфіковані, зокрема, за статтею 361 Кримінального кодексу України як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем.

Водночас сам факт підключення до чужої мережі ще не означає автоматичного настання кримінальної відповідальності. Для цього необхідно встановити всі елементи складу відповідного кримінального правопорушення, передбачені законом.

Чому має значення спосіб використання мережі

Для правової оцінки значення має не лише спосіб отримання доступу до мережі, а й те, як саме він використовувався.

Якщо через чужу мережу Wi-Fi особа здійснює несанкціонований доступ до комп'ютерів, серверів, мережевого обладнання, камер відеоспостереження, інформаційних систем, персональних даних, електронних кабінетів чи інших інформаційних ресурсів, відповідальність може наставати за відповідними статтями Кримінального кодексу України залежно від характеру вчинених дій та їх наслідків.

Якщо внаслідок неправомірного використання мережі Wi-Fi власнику завдано майнової шкоди, він має право звернутися до суду з вимогою про її відшкодування відповідно до норм цивільного законодавства України.

Зокрема, це може стосуватися випадків, коли через неправомірні дії були пошкоджені технічні засоби, порушена робота мережі, виникли додаткові витрати на оплату телекомунікаційних послуг або заподіяні інші збитки, які перебувають у причинному зв'язку з діями порушника.

Під час вирішення питання про наявність правопорушення правоохоронні органи та суд оцінюють спосіб отримання доступу до мережі, наявність згоди власника, характер вчинених дій, їх наслідки та достатність доказів у кожному конкретному випадку.

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