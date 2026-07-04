Подключение к чужой сети Wi-Fi само по себе не запрещено законом, однако способ получения доступа и дальнейшее использование сети могут иметь правовые последствия.

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Беспроводной доступ к интернету стал привычной частью повседневной жизни, однако использование чужой сети Wi-Fi не всегда является правомерным. Законодательство Украины не устанавливает отдельной административной или уголовной ответственности исключительно за сам факт подключения к чужой сети Wi-Fi.

В то же время в зависимости от способа получения доступа, наличия либо отсутствия согласия владельца сети, а также характера последующих действий пользователя такое поведение может повлечь гражданско-правовые последствия или, при наличии предусмотренных законом признаков, образовывать состав уголовного правонарушения.

Когда подключение к чужому Wi-Fi не нарушает закон

Сам по себе факт подключения к чужой сети Wi-Fi не является незаконным, если владелец сети дал согласие на ее использование либо если сеть является открытой и предназначена для свободного доступа, например в кафе, гостиницах, торговых центрах, библиотеках, на вокзалах или в других общественных местах.

В таких случаях пользователь вправе пользоваться сетью в соответствии с условиями, установленными ее владельцем или администратором.

Когда использование чужого Wi-Fi может быть незаконным

Иная правовая оценка возможна, если доступ к сети получен без разрешения владельца путем обхода установленных средств защиты, использования чужих учетных данных, подбора либо взлома пароля или иного несанкционированного вмешательства.

Правовая квалификация таких действий зависит от конкретных обстоятельств дела. При наличии предусмотренных законом признаков они могут быть квалифицированы, в частности, по статье 361 Уголовного кодекса Украины как несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных и электронных коммуникационных систем.

Вместе с тем сам факт подключения к чужой сети еще не означает автоматического наступления уголовной ответственности. Для этого необходимо установить все элементы состава соответствующего уголовного правонарушения, предусмотренные законом.

Почему имеет значение способ использования сети

Для правовой оценки имеет значение не только способ получения доступа к сети, но и то, каким образом этот доступ использовался.

Если через чужую сеть Wi-Fi лицо осуществляет несанкционированный доступ к компьютерам, серверам, сетевому оборудованию, камерам видеонаблюдения, информационным системам, персональным данным, электронным кабинетам либо иным информационным ресурсам, ответственность может наступать по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины в зависимости от характера совершенных действий и их последствий.

Если вследствие неправомерного использования сети Wi-Fi владельцу причинен имущественный ущерб, он вправе обратиться в суд с требованием о его возмещении в соответствии с нормами гражданского законодательства Украины.

В частности, это может касаться случаев, когда вследствие неправомерных действий были повреждены технические средства, нарушена работа сети, возникли дополнительные расходы на оплату телекоммуникационных услуг либо причинены иные убытки, находящиеся в причинной связи с действиями нарушителя.

При решении вопроса о наличии правонарушения правоохранительные органы и суд оценивают способ получения доступа к сети, наличие согласия владельца, характер совершенных действий, их последствия и достаточность доказательств в каждом конкретном случае.

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