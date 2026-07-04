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Какие отпуска без сохранения зарплаты предусмотрены во время военного положения

14:13, 4 июля 2026
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Работникам напомнили, какие виды отпуска без сохранения заработной платы предусмотрены законодательством во время военного положения и как они влияют на трудовой стаж.
Какие отпуска без сохранения зарплаты предусмотрены во время военного положения
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Порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы в период действия военного положения имеет ряд особенностей, определенных трудовым законодательством. В зависимости от оснований обращения работника и норм, применяемых в конкретном случае, условия предоставления такого отпуска, его продолжительность и последствия для трудового стажа могут различаться. Кроме того, в повседневном общении нередко используется понятие «отпуск за свой счет», хотя законодательство Украины такого термина не содержит.

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На это обратило внимание Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда, разъяснив, какие виды отпусков без сохранения заработной платы предусмотрены законодательством и как они влияют на стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

В ведомстве подчеркнули, что Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках» используют термин «отпуск без сохранения заработной платы». Именно такой вид отпуска может предоставляться работникам в случаях, предусмотренных законодательством.

В период действия военного положения работникам могут предоставляться три вида таких отпусков.

Первый вид — отпуск без сохранения заработной платы, который предоставляется в обязательном порядке в случаях, определенных статьей 25 Закона Украины «Об отпусках».

Второй — отпуск без сохранения заработной платы по соглашению между работником и работодателем в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об отпусках».

Третий вид предусмотрен частью четвертой статьи 12 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Такой отпуск предоставляется в обязательном порядке по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины либо приобрел статус внутренне перемещенного лица. Продолжительность такого отпуска не может превышать 90 календарных дней.

В Гоструда также подчеркнули, что различные виды отпусков без сохранения заработной платы по-разному влияют на стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск. В такой стаж засчитывается только отпуск, предоставляемый в обязательном порядке в соответствии со статьей 25 Закона Украины «Об отпусках». Другие виды отпусков без сохранения заработной платы в этот стаж не включаются.

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Украина Гоструда военное положение отпуск

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