Чернобылец обжаловал прекращение льгот на коммунальные услуги из-за доходов семьи — что решил суд

Житомирский окружной административный суд пришел к выводу, что Пенсионный фонд безосновательно прекратил чернобыльцу I категории 50-процентную льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за превышения дохода семьи и обязал возобновить ее выплату.

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Житомирский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы I категории, к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области о признании противоправными действий по прекращению начисления и выплаты льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и об обязании возобновить ее предоставление.

Суд пришел к выводу, что прекращение предоставления 50-процентной льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с превышением среднемесячного совокупного дохода семьи не соответствует требованиям законодательства, поскольку Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» не устанавливает такого условия для лиц I категории.

Обстоятельства дела

Истец является лицом, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы I категории, состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области и получает пенсию.

До 1 мая 2025 года ему предоставлялась гарантированная пунктом 11 части первой статьи 20 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» 50-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

После прекращения предоставления льготы гражданин обратился в Пенсионный фонд с заявлением о причинах такого решения и возобновлении льготы.

В ответ Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области сообщило, что предоставление льготы прекращено с 1 мая 2025 года в связи с тем, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека превышает величину дохода, дающую право на налоговую социальную льготу. При этом ответчик сослался на постановление Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 года №389 с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 31 декабря 2024 года №1553.

Не согласившись с такими действиями, истец обратился в административный суд. Он указал, что специальный Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» не предусматривает критерий дохода как условие получения указанной льготы лицами I категории. Кроме того, решение о прекращении предоставления льготы ему не направлялось.

Ответчик не подал отзыв на иск в срок, установленный Кодексом административного судопроизводства Украины, в связи с чем дело было рассмотрено в порядке письменного производства по имеющимся материалам.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела №240/18016/26, суд прежде всего обратил внимание, что статья 46 Конституции Украины гарантирует гражданам право на социальную защиту, а специальным законом, определяющим объем социальных гарантий для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, является Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» №796-ХІІ.

Суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 20 этого Закона компенсации и льготы лицам, отнесенным к категории 1, гарантированы государством. Пунктом 11 части первой статьи 20 предусмотрено право таких лиц на 50-процентную скидку платы за пользование жильем и жилищно-коммунальными услугами в пределах установленных законодательством норм.

При этом суд обратил внимание, что в 2015 году Законом №76-VIII в статью 22 Закона №796-ХІІ были внесены изменения, согласно которым отдельные льготы, в частности предусмотренные пунктом 11 части первой статьи 20, предоставлялись только при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи не превышал установленную величину дохода.

Однако эти положения были признаны неконституционными Решением Конституционного Суда Украины от 17 июля 2018 года №6-р/2018. Следовательно, после принятия этого решения в Законе №796-ХІІ больше не существует норм, ставящих право лиц I категории на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимость от уровня дохода семьи.

Вместе с тем суд проанализировал законодательство, регулирующее порядок назначения и выплаты жилищных льгот Пенсионным фондом Украины, в частности постановления Кабинета Министров Украины №1041 от 16 сентября 2022 года, №373 от 17 апреля 2019 года и №389 от 4 июня 2015 года.

Суд отметил, что Пенсионный фонд обосновывал свои действия ссылкой на пункт 7 Заключительных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», который предусматривает применение критерия дохода при предоставлении отдельных льгот чернобыльцам, а также на Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины №389.

Оценивая эти доводы, суд привел правовые позиции Конституционного Суда Украины, изложенные в решениях от 9 июля 2007 года №6-рп/2007 и от 22 мая 2008 года №10-рп/2008, согласно которым закон о Государственном бюджете не может изменять либо ограничивать права, льготы, компенсации и гарантии, установленные другими законами, а также не может вводить дополнительное правовое регулирование в сфере социальной защиты.

Суд подчеркнул, что положения пункта 7 Заключительных положений Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» по своему содержанию фактически повторяют норму, которая уже была признана Конституционным Судом Украины неконституционной в 2018 году. Кроме того, такие положения не касаются непосредственно процесса исполнения государственного бюджета, а фактически ограничивают реализацию права, гарантированного специальным законом. По убеждению суда, это противоречит статьям 95–98 Конституции Украины и статье 38 Бюджетного кодекса Украины.

Отдельно суд обратил внимание и на положения постановления Кабинета Министров Украины №389. Он отметил, что даже буквальный анализ пункта 2 этого Порядка свидетельствует о том, что его действие распространяется на определенные категории лиц, имеющих право на льготы по социальному признаку, но не распространяется на лиц, имеющих право на льготы в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 20 Закона №796-ХІІ.

Более того, суд подчеркнул, что истец является лицом, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы I категории, тогда как в самом Порядке №389 среди лиц, право которых ставится в зависимость от дохода, лица I категории вообще не указаны. По мнению суда, применение Пенсионным фондом критерия дохода к таким лицам является не только нарушением принципа приоритета закона над подзаконным нормативно-правовым актом, но и противоречит содержанию самого Порядка №389.

Суд отдельно подчеркнул, что в соответствии со статьей 8 Конституции Украины в Украине действует принцип верховенства права, Конституция имеет высшую юридическую силу, а законы и иные нормативно-правовые акты должны соответствовать ей.

Кроме того, суд сослался на пункты 1 и 6 части первой статьи 92 Конституции Украины, согласно которым исключительно законами Украины определяются права и свободы человека, гарантии этих прав, а также основы социальной защиты. Часть первая статьи 20 Закона №796-ХІІ прямо устанавливает, что компенсации и льготы лицам, отнесенным к категории 1, гарантированы государством.

Суд также применил часть третью статьи 7 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которой в случае несоответствия нормативно-правового акта Конституции Украины либо закону суд обязан применять акт более высокой юридической силы.

При этом суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 10 марта 2020 года по делу №160/1088/19. Верховный Суд подчеркнул, что суды не должны применять нормативно-правовые акты, противоречащие Конституции либо законам Украины, даже если такие акты являются действующими и не были отдельно обжалованы. Именно поэтому при разрешении спора подлежат применению положения Закона №796-ХІІ, а не подзаконного Порядка №389, который сужает объем прав, гарантированных законом.

Отдельное внимание суд уделил анализу самого Порядка №389. Суд отметил, что даже буквальный анализ его пункта 2 свидетельствует: действие этого Порядка распространяется только на определенные категории лиц, в частности отдельных пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы 3 категории, членов их семей и другие прямо перечисленные категории льготников.

В то же время лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы 1 категории, в этом перечне вообще не указаны. Таким образом, применение Пенсионным фондом критерия дохода к истцу является не только нарушением принципа приоритета закона над подзаконным актом, но и противоречит содержанию самого Порядка №389, на который ссылался ответчик.

Оценивая доказательства по делу, суд отметил, что в соответствии со статьей 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своих решений и действий. Однако Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области не доказало правомерность прекращения предоставления льготы.

В результате суд полностью удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области по прекращению начисления и выплаты льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и обязал Пенсионный фонд возобновить начисление и выплату 50-процентной льготы в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 20 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

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