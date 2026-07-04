Накопительный бойлер может потреблять до 30% всей электроэнергии в доме, однако правильный выбор объема, оптимальные настройки температуры и регулярное обслуживание помогут существенно снизить расходы на свет.

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Бытовая техника существенно влияет на сумму в счетах за электроэнергию, однако далеко не всегда самыми большими потребителями являются те приборы, которые традиционно считаются наиболее мощными. Значительную часть расходов может формировать оборудование, работающее практически непрерывно. Именно поэтому правильное использование и настройка таких устройств способны заметно сократить потребление электроэнергии без потери комфорта.

Распространенное мнение о том, что больше всего электроэнергии дома потребляют стиральная машина или холодильник, не всегда соответствует действительности. По оценкам, накопительный электрический бойлер может составлять от 20% до 30% всех расходов семьи на электроэнергию.

Причина заключается в особенностях его работы. В отличие от стиральной или посудомоечной машины, которые включаются только во время использования, бойлер работает фактически круглосуточно. Он не только нагревает воду, но и постоянно поддерживает ее температуру, компенсируя даже незначительное охлаждение. Из-за этого нагревательный элемент многократно активируется в течение суток, что и приводит к значительному потреблению электроэнергии.

В то же время современные холодильники благодаря инверторным технологиям расходуют значительно меньше электроэнергии — примерно 100–250 кВт·ч в год.

Эксперты отмечают, что лишние расходы нередко возникают еще на этапе выбора водонагревателя. Если приобрести модель со слишком большим баком, придется постоянно тратить электроэнергию на подогрев запаса воды, который фактически не используется. В то же время слишком маленький бойлер быстро опустошается и вынужден часто запускать полный цикл нагрева, что также увеличивает потребление электроэнергии.

Подбирать объем бака рекомендуют в соответствии с количеством пользователей:

50–80 литров — для одного или двух человек;

80–120 литров — для семьи из трех-четырех человек;

от 150 литров — для больших семей или тех, кто регулярно пользуется ванной.

Важную роль играет и место установки бойлера. Если прибор расположен в холодном помещении — например, в неотапливаемой кладовой, подвале или технической комнате, — тепло теряется быстрее, поэтому нагревательный элемент включается чаще. Дополнительные потери возникают и из-за неутепленных водопроводных труб, ведь горячая вода успевает остыть еще до того, как попадет в кран.

Специалисты подчеркивают, что сократить потребление электроэнергии бойлером примерно на 15–20% можно без существенного ограничения комфорта. Для этого рекомендуется:

установить температуру нагрева на уровне 55–60 °C — этого достаточно для повседневного использования, а также это помогает замедлить образование накипи на нагревательном элементе;

регулярно очищать внутренние детали бойлера от минеральных отложений, что повышает эффективность его работы;

использовать аэраторы для смесителей и водосберегающие душевые насадки, которые уменьшают расход горячей воды и сокращают количество циклов нагрева.

Электрический бойлер остается одним из самых удобных способов обеспечить дом горячей водой, однако именно он может стать одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Правильно подобранный объем бака, грамотное место установки и оптимальные настройки помогут сделать его работу более экономичной и одновременно снизить расходы на оплату электроэнергии.

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