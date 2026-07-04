После мощных ливней затопило улицы: кто отвечает за последствия и можно ли получить компенсацию

Кто отвечает за затопленные улицы после сильных ливней, можно ли получить компенсацию за поврежденное имущество и когда к ответственности могут привлечь чиновников.

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Сильный дождь, который накануне накрыл Киев и Киевскую область, вновь привел к подтоплению улиц и осложнению движения транспорта. В ряде районов вода накапливалась настолько быстро, что автомобили буквально плыли по дорогам, а пешеходы были вынуждены искать обходные маршруты. Подобные последствия в последние годы уже стали привычными не только для столицы, но и для других украинских городов.

Каждый раз после таких ливней возникает один и тот же вопрос: является ли это исключительно следствием аномальной погоды или же ответственность все-таки лежит на органах местного самоуправления и коммунальных службах. А если из-за подтопления люди понесли убытки или даже погибли — кто должен отвечать.

Почему даже несколько часов дождя могут парализовать город

Специалисты отмечают, что проблема носит комплексный характер. За последние годы количество кратковременных, но чрезвычайно интенсивных осадков значительно возросло. Современные ливни нередко приносят месячную норму осадков всего за несколько часов.

В то же время большинство украинских городов имеют ливневую канализацию, которая строилась десятки лет назад и рассчитывалась на совершенно другие климатические нагрузки. К этому добавляются:

засоренные дождеприемники;

недостаточная пропускная способность коллекторов;

хаотичная застройка, изменяющая естественный сток воды;

большое количество заасфальтированных территорий, не позволяющих воде впитываться в грунт;

нехватка средств на модернизацию инженерных сетей.

Именно поэтому даже относительно непродолжительный дождь может привести к подтоплению целых кварталов.

Кто отвечает за ливневую канализацию

В Украине организация благоустройства населенных пунктов, содержание объектов благоустройства, улиц, дорог и других элементов городской инфраструктуры относится к полномочиям органов местного самоуправления и созданных ими коммунальных предприятий.

В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине» и Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», исполнительные органы местных советов организуют благоустройство населенных пунктов, обеспечивают содержание объектов благоустройства и надлежащее функционирование соответствующей коммунальной инфраструктуры.

Если будет установлено, что подтопление стало следствием ненадлежащего содержания сетей, их засорения, несвоевременной очистки либо других нарушений, вопрос может касаться уже не только хозяйственной деятельности, но и юридической ответственности.

Можно ли наказать должностных лиц

Все зависит от причин и последствий конкретного происшествия.

Если будет установлено, что ответственные должностные лица или коммунальные службы ненадлежащим образом исполняли возложенные на них обязанности по содержанию сетей либо объектов благоустройства, возможны:

дисциплинарная ответственность;



административная ответственность;



гражданско-правовая ответственность с возмещением причиненного ущерба;



в наиболее тяжелых случаях — уголовная ответственность.

Когда может наступать уголовная ответственность

Если вследствие служебной халатности должностных лиц наступили тяжкие последствия — гибель людей или иные тяжкие последствия, правоохранительные органы могут рассматривать вопрос о квалификации действий, в частности по статье 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).

В то же время уголовная ответственность возможна только при наличии всех элементов состава уголовного правонарушения, предусмотренных законом. Квалификация действий зависит от конкретных обстоятельств дела, характера нарушений и их последствий.

Для этого необходимо доказать причинно-следственную связь между бездействием либо ненадлежащим исполнением служебных обязанностей ответственными лицами и причиненным ущербом.

Могут ли граждане требовать компенсацию

Если автомобиль был поврежден из-за затопления дороги либо имущество пострадало вследствие ненадлежащего содержания городской инфраструктуры, собственник имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба.

В то же время для удовлетворения такого иска необходимо доказать противоправность поведения ответственного органа либо балансодержателя, наличие ущерба, причинно-следственную связь между нарушением и убытками, а также их размер в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины.

Для этого важно:

зафиксировать место происшествия;

сделать фото и видео;

вызвать полицию (при необходимости); получить документы о повреждениях;

получить документы о повреждениях; провести экспертную оценку стоимости ремонта;



установить балансодержателя дороги, системы ливневой канализации либо другого объекта благоустройства.

Судебная практика содержит случаи, когда органы местного самоуправления либо коммунальные предприятия возмещали причиненный ущерб, если было доказано ненадлежащее содержание соответствующих объектов и наличие всех элементов гражданско-правовой ответственности.

В то же время сам факт сильных осадков не означает автоматической ответственности органа местного самоуправления либо коммунального предприятия. Если подтопление стало следствием чрезвычайного природного явления, а ответственные лица действовали надлежащим образом и не допустили нарушений своих обязанностей, оснований для возмещения ущерба может не быть. В каждом конкретном случае эти обстоятельства оцениваются судом на основании представленных сторонами доказательств.

После каждого крупного ненастья коммунальные службы, как правило, работают в усиленном режиме: очищают дождеприемники, откачивают воду, убирают поваленные деревья и восстанавливают движение транспорта.

Когда дождь становится смертельной угрозой

Страшным примером того, насколько опасными могут быть экстремальные осадки, стала трагедия в Одессе осенью 2025 года.

30 сентября город накрыл рекордный ливень. По официальным сообщениям, менее чем за семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Система ливневой канализации не смогла справиться с таким объемом воды, были затоплены десятки улиц, остановился общественный транспорт, людей эвакуировали из затопленных домов и автомобилей. В результате стихии погибли девять человек, среди них ребенок, а сотни жителей пришлось спасать.

После трагедии в Одессе вопрос готовности украинских городов к климатическим изменениям приобрел новое значение. Специалисты вновь подчеркнули, что проблема уже не ограничивается работой коммунальных служб, а требует масштабной модернизации городской инфраструктуры, пересмотра строительных норм и внедрения современных систем управления дождевыми водами.

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