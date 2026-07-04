Після потужних злив затопило вулиці: хто відповідає за наслідки та чи можна отримати компенсацію

Хто відповідає за затоплені вулиці після сильних злив, чи можна отримати компенсацію за пошкоджене майно та коли до відповідальності можуть притягнути посадовців.

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Сильний дощ, який напередодні накрив Київ та Київську область, вкотре призвів до підтоплення вулиць та ускладнення руху транспорту. У низці районів вода накопичувалася настільки швидко, що автомобілі буквально пливли дорогами, а пішоходи були змушені шукати обхідні маршрути. Подібні наслідки останніми роками вже стали звичними не лише для столиці, а й для інших українських міст.

Щоразу після таких злив виникає однакове питання: чи є це виключно наслідком аномальної погоди, чи все ж відповідальність лежить на органах місцевого самоврядування та комунальних службах. А якщо через підтоплення люди отримали збитки або навіть загинули — хто має відповідати.

Чому навіть кілька годин дощу можуть паралізувати місто

Фахівці зазначають, що проблема має комплексний характер. За останні роки кількість короткочасних, але надзвичайно інтенсивних опадів значно зросла. Сучасні зливи нерідко приносять місячну норму опадів лише за кілька годин.

Водночас більшість українських міст мають дощову каналізацію, яка будувалася десятки років тому і розраховувалася на зовсім інші кліматичні навантаження. До цього додаються:

засмічені зливоприймачі;

недостатня пропускна здатність колекторів;

хаотична забудова, яка змінює природний стік води;

велика кількість заасфальтованих територій, що не дозволяють воді вбиратися у ґрунт;

нестача коштів на модернізацію інженерних мереж.

Саме тому навіть відносно нетривалий дощ може призвести до підтоплення цілих кварталів.

Хто відповідає за дощову каналізацію

В Україні організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою, вулиць, доріг та інших елементів міської інфраструктури належить до повноважень органів місцевого самоврядування та створених ними комунальних підприємств.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчі органи місцевих рад організовують благоустрій населених пунктів, забезпечують утримання об'єктів благоустрою та належне функціонування відповідної комунальної інфраструктури.

Якщо буде встановлено, що підтоплення стало наслідком неналежного утримання мереж, їхнього засмічення, несвоєчасного очищення або інших порушень, питання може стосуватися вже не лише господарської діяльності, а й юридичної відповідальності.

Чи можна покарати посадовців

Усе залежить від причин та наслідків конкретної події.

Якщо буде встановлено, що відповідальні посадові особи або комунальні служби неналежним чином виконували покладені на них обов'язки щодо утримання мереж чи об'єктів благоустрою, можливі:

дисциплінарна відповідальність;

адміністративна відповідальність;

цивільно-правова відповідальність із відшкодуванням завданої шкоди;

у найтяжчих випадках — кримінальна відповідальність.

Коли може наставати кримінальна відповідальність

Якщо через службову недбалість посадових осіб настали тяжкі наслідки — загибель людей або інші тяжкі наслідки, правоохоронні органи можуть розглядати питання про кваліфікацію дій, зокрема за статтею 367 Кримінального кодексу України («Службова недбалість»).

Водночас кримінальна відповідальність можлива лише за наявності всіх елементів складу кримінального правопорушення, передбачених законом. Кваліфікація дій залежить від конкретних обставин справи, характеру порушень та їхніх наслідків.

Для цього необхідно довести причинно-наслідковий зв'язок між бездіяльністю або неналежним виконанням службових обов'язків відповідальними особами та заподіяною шкодою.

Чи можуть громадяни вимагати компенсацію

Якщо автомобіль було пошкоджено через затоплення дороги, або майно постраждало внаслідок неналежного утримання міської інфраструктури, власник має право звернутися до суду з вимогою про відшкодування збитків.

Водночас для задоволення такого позову необхідно довести протиправність поведінки відповідального органу чи балансоутримувача, наявність шкоди, причинно-наслідковий зв'язок між порушенням та збитками, а також їхній розмір відповідно до положень Цивільного кодексу України.

Для цього важливо:

зафіксувати місце події;

зробити фото та відео;

викликати поліцію (за потреби);

отримати документи про пошкодження;

провести експертну оцінку вартості ремонту;

встановити балансоутримувача дороги, системи дощової каналізації чи іншого об'єкта благоустрою.

Судова практика містить випадки, коли органи місцевого самоврядування або комунальні підприємства відшкодовували завдану шкоду, якщо було доведено неналежне утримання відповідних об'єктів та наявність усіх елементів цивільно-правової відповідальності.

Водночас сам факт сильних опадів не означає автоматичної відповідальності органу місцевого самоврядування чи комунального підприємства. Якщо підтоплення стало наслідком надзвичайного природного явища, а відповідальні особи діяли належним чином і не допустили порушень своїх обов'язків, підстав для відшкодування шкоди може не бути. У кожному конкретному випадку ці обставини оцінюються судом на підставі наданих сторонами доказів.

Після кожної великої негоди комунальні служби, як правило, працюють у посиленому режимі: очищують зливоприймачі, відкачують воду, прибирають повалені дерева та відновлюють рух транспорту.

Коли дощ стає смертельною загрозою

Страшним прикладом того, наскільки небезпечними можуть бути екстремальні опади, стала трагедія в Одесі восени 2025 року.

30 вересня місто накрила рекордна злива. За офіційними повідомленнями, менш ніж за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Система дощової каналізації не змогла впоратися з таким обсягом води, були затоплені десятки вулиць, зупинився громадський транспорт, людей евакуйовували із затоплених будинків та автомобілів. Унаслідок стихії загинули дев'ять людей, серед них дитина, а сотні мешканців довелося рятувати.

Після трагедії в Одесі питання готовності українських міст до кліматичних змін набуло нового значення. Фахівці вкотре наголосили, що проблема вже не обмежується роботою комунальних служб, а потребує масштабної модернізації міської інфраструктури, перегляду будівельних норм і впровадження сучасних систем управління дощовими водами.

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