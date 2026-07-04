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У США через аномальну спеку скасували парад до 250-річчя незалежності

11:49, 4 липня 2026
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Вашингтон скасував проведення параду до 250-річчя незалежності США через попередження про сильну спеку.
У США через аномальну спеку скасували парад до 250-річчя незалежності
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Запланований на 4 липня у Вашингтоні парад з нагоди 250-річчя незалежності США не відбувся через небезпечні погодні умови. Організатори вирішили скасувати масовий захід після попередження синоптиків про екстремальну спеку.

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Національна метеорологічна служба США оголосила для американської столиці попередження через аномально високі температури. За прогнозами, індекс спеки, який враховує не лише температуру повітря, а й рівень вологості, мав становити від 110 до 115 градусів за Фаренгейтом (приблизно 43–46 градусів за Цельсієм).

У заяві організаторів зазначається, що рішення про скасування параду було ухвалене після всебічної оцінки метеорологічної ситуації. Вони підкреслили, що головним чинником стала безпека учасників заходу, глядачів і персоналу.

Хвиля екстремальної спеки продовжує охоплювати значну частину території США. За інформацією американського Центру прогнозування погоди, попередження про небезпечні температури та рекомендації щодо захисту від спеки діяли для понад 197 мільйонів людей у різних штатах — від Канзасу до Мену.

На тлі аномальної погоди дискусії щодо спеки тривають і на політичному рівні. Зокрема, міністр енергетики США Кріс Райт раніше розкритикував реакцію європейських країн на високі температури, заявивши, що холодна погода становить більшу загрозу для життя людей, ніж спека.

Водночас американські туристи та користувачі соціальних мереж неодноразово звертали увагу на те, що у Франції значна кількість житлових будинків досі не обладнана системами кондиціонування повітря, що стало приводом для жартів на тлі нинішньої хвилі спеки.

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США погода

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