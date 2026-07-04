  1. В мире

В США из-за аномальной жары отменили парад к 250-летию независимости

11:49, 4 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вашингтон отменил проведение парада к 250-летию независимости США из-за предупреждения о сильной жаре.
В США из-за аномальной жары отменили парад к 250-летию независимости
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запланированный на 4 июля в Вашингтоне парад по случаю 250-летия независимости США не состоялся из-за опасных погодных условий. Организаторы приняли решение отменить массовое мероприятие после предупреждения синоптиков об экстремальной жаре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Национальная метеорологическая служба США объявила для американской столицы предупреждение в связи с аномально высокими температурами. По прогнозам, индекс жары, который учитывает не только температуру воздуха, но и уровень влажности, должен был составить от 110 до 115 градусов по Фаренгейту (примерно 43–46 градусов по Цельсию).

В заявлении организаторов отмечается, что решение об отмене парада было принято после всесторонней оценки метеорологической ситуации. Они подчеркнули, что главным фактором стала безопасность участников мероприятия, зрителей и персонала.

Волна экстремальной жары продолжает охватывать значительную часть территории США. По информации американского Центра прогнозирования погоды, предупреждения об опасных температурах и рекомендации по защите от жары действовали для более чем 197 миллионов человек в различных штатах — от Канзаса до Мэна.

На фоне аномальной погоды дискуссии по поводу жары продолжаются и на политическом уровне. В частности, министр энергетики США Крис Райт ранее раскритиковал реакцию европейских стран на высокие температуры, заявив, что холодная погода представляет большую угрозу для жизни людей, чем жара.

В то же время американские туристы и пользователи социальных сетей неоднократно обращали внимание на то, что во Франции значительное количество жилых домов до сих пор не оборудовано системами кондиционирования воздуха, что стало поводом для шуток на фоне нынешней волны жары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

До 7 лет лишения свободы или вознаграждение от МВД: какое оружие теперь запрещено декларировать гражданским

Законопроект предусматривает новый механизм добровольной передачи отдельных видов оружия за денежное вознаграждение.

Практика Верховного Суда и ЕСПЧ: при каких условиях прекращение социальных выплат признается незаконным

Задержка, приостановление или прекращение социальных выплат не означает, что лицо автоматически теряет право на соответствующее обеспечение.

ТЦК переходят на электронные данные: что предусматривают -новые правила военного учета для работодателей

Вступившие в силу с 27 июня новые правила военного учета изменяют порядок трудоустройства, сверки данных и обмена информацией между предприятиями и ТЦК.

Владельцев громких автомобилей и мотоциклов ждут штрафы до 34 тысяч грн и лишение водительских прав

За чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов предлагают штрафовать до 34 тыс. грн и лишать водительских прав во время войны.

ВСП получает право «охоты» на судей: дисциплинарные дела смогут открывать без жалоб, а рассекреченные НСРД станут основанием для увольнения судей

Законопроект по совершенствованию процедур ВСП обещает сделать дисциплинарную практику предсказуемой и устойчивой: какие ловушки готовит документ для судей и как он расширяет «автономию» Высшего совета правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]