В США из-за аномальной жары отменили парад к 250-летию независимости

Вашингтон отменил проведение парада к 250-летию независимости США из-за предупреждения о сильной жаре.

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Запланированный на 4 июля в Вашингтоне парад по случаю 250-летия независимости США не состоялся из-за опасных погодных условий. Организаторы приняли решение отменить массовое мероприятие после предупреждения синоптиков об экстремальной жаре.

Национальная метеорологическая служба США объявила для американской столицы предупреждение в связи с аномально высокими температурами. По прогнозам, индекс жары, который учитывает не только температуру воздуха, но и уровень влажности, должен был составить от 110 до 115 градусов по Фаренгейту (примерно 43–46 градусов по Цельсию).

В заявлении организаторов отмечается, что решение об отмене парада было принято после всесторонней оценки метеорологической ситуации. Они подчеркнули, что главным фактором стала безопасность участников мероприятия, зрителей и персонала.

Волна экстремальной жары продолжает охватывать значительную часть территории США. По информации американского Центра прогнозирования погоды, предупреждения об опасных температурах и рекомендации по защите от жары действовали для более чем 197 миллионов человек в различных штатах — от Канзаса до Мэна.

На фоне аномальной погоды дискуссии по поводу жары продолжаются и на политическом уровне. В частности, министр энергетики США Крис Райт ранее раскритиковал реакцию европейских стран на высокие температуры, заявив, что холодная погода представляет большую угрозу для жизни людей, чем жара.

В то же время американские туристы и пользователи социальных сетей неоднократно обращали внимание на то, что во Франции значительное количество жилых домов до сих пор не оборудовано системами кондиционирования воздуха, что стало поводом для шуток на фоне нынешней волны жары.

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