Суд подтвердил, что ТЦК обязан актуализировать данные в Едином государственном реестре призывников и Резерв+, даже если архив ВЛК остался на временно оккупированной территории.

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Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел иск к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о невнесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении истца с воинского учета, а также о наличии информации о нарушении им правил воинского учета. Суд пришел к выводу о противоправности бездействия ответчика и полностью удовлетворил иск.

Суть дела

Истец указал, что еще 21 апреля 2005 года решением военно-врачебной комиссии Центрально-Городского районного военного комиссариата города Донецка он был признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета в соответствии со статьей 59 «б» приказа Министерства обороны Украины №207 от 1999 года. Сведения об этом были внесены в его бумажный военно-учетный документ. Впоследствии в документе также была сделана отметка о снятии с воинского учета, а соответствующая информация была внесена в паспорт гражданина Украины.

Однако после запуска электронного военно-учетного документа через мобильное приложение «Резерв+» истец обнаружил, что продолжает состоять на учете в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов как военнообязанный, несмотря на решение военно-врачебной комиссии и исключение его с воинского учета много лет назад.

В связи с этим в июне 2025 года истец обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о внесении в Реестр сведений о его исключении с воинского учета.

В ответ территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что решение военно-врачебной комиссии было принято Центрально-Городским районным военным комиссариатом города Донецка, который остался на временно оккупированной территории Украины. Из-за отсутствия доступа к книге протоколов заседаний военно-врачебной комиссии ответчик указал, что не имеет законных оснований для внесения соответствующих изменений в Реестр и исключения истца с воинского учета.

Не согласившись с таким ответом, истец обратился в административный суд.

В иске он просил признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно невнесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о его непригодности к военной службе и исключении с воинского учета. Также он просил обязать ответчика привести сведения Реестра в соответствие с бумажными военно-учетными документами, исключить информацию о нарушении им правил воинского учета и направить в Национальную полицию обращение об исключении информации о его административном задержании и доставлении, которая была внесена в информационно-коммуникационную систему «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Ответчик отзыв на иск не подал, хотя был надлежащим образом уведомлен об открытии производства. Поэтому суд, руководствуясь частью шестой статьи 162 Кодекса административного судопроизводства Украины, рассмотрел дело по имеющимся материалам.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела №160/22931/25, суд прежде всего обратил внимание на требования части второй статьи 19 Конституции Украины, согласно которым органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Суд отметил, что правовые и организационные основы создания и функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов определяются Законом «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». Реестр является информационно-коммуникационной системой, предназначенной для сбора, хранения, обработки и использования сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах с целью обеспечения ведения воинского учета граждан Украины.

При этом одним из основных принципов ведения Реестра закон определяет обязательность и своевременность внесения предусмотренных законом сведений, а также их полноту и актуальность. Органами ведения Реестра являются, в частности, районные, городские и объединенные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые обеспечивают его ведение и актуализацию базы данных.

Суд также привел положения статей 6, 8, 9 и 14 Закона, согласно которым в Реестр вносятся как персональные, так и служебные данные военнообязанных, в том числе сведения о результатах прохождения военно-врачебной экспертизы, выполнении воинской обязанности и другие данные, характеризующие статус лица. Закон предусматривает право гражданина обратиться в орган ведения Реестра с заявлением об исправлении недостоверных сведений, а на соответствующий орган возлагается обязанность своевременно вносить изменения в базу данных.

Кроме того, суд сослался на Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета Министров №1487. Согласно этому Порядку именно районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки проставляют в военно-учетных документах отметки о постановке на воинский учет, снятии и исключении с него, ведут архивно-справочную работу и выполняют функции по ведению Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд подчеркнул, что как Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», так и Порядок №1487 возлагают именно на территориальные центры комплектования и социальной поддержки обязанность обеспечить внесение в Реестр всех предусмотренных законом сведений и их актуализацию.

Оценивая фактические обстоятельства дела, суд установил, что в бумажном военно-учетном документе истца содержатся записи о признании его непригодным к военной службе по состоянию здоровья и исключении с воинского учета. Вместе с тем информация, сформированная через приложение «Резерв+», свидетельствовала о том, что лицо продолжало состоять на учете как военнообязанный и пригодный к военной службе.

По мнению суда, при таких обстоятельствах территориальный центр комплектования и социальной поддержки был обязан внести в Реестр сведения об исключении истца с воинского учета в связи с признанием его непригодным к военной службе военно-врачебной комиссией.

Суд отдельно подчеркнул, что обязанность по надлежащему оформлению процедуры исключения лица с воинского учета возлагается именно на должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Поэтому несоблюдение ответчиком установленной законом процедуры не может возлагать негативные последствия на гражданина или ограничивать его права в будущем.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что ответчик допустил противоправное бездействие, которое заключалось в невнесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации об исключении истца с воинского учета. Соответственно, нарушенное право подлежит восстановлению путем возложения на ответчика обязанности привести сведения Реестра в соответствие и исключить информацию о нарушении истцом правил воинского учета.

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