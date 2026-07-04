Накопичувальний бойлер може споживати до 30% усієї електроенергії в будинку, однак правильний вибір об'єму, оптимальні налаштування температури та регулярне обслуговування допоможуть суттєво зменшити витрати на світло.

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Побутова техніка суттєво впливає на суму в платіжках за електроенергію, однак далеко не завжди найбільшими споживачами є ті прилади, які традиційно вважають найпотужнішими. Значну частину витрат може формувати обладнання, що працює практично безперервно. Саме тому правильне використання та налаштування таких пристроїв здатне помітно скоротити споживання електрики без втрати комфорту.

Поширена думка про те, що найбільше електроенергії вдома споживають пральна машина або холодильник, не завжди відповідає дійсності. За оцінками, накопичувальний електричний бойлер може формувати від 20% до 30% усіх витрат сім'ї на електроенергію.

Причина полягає в особливостях його роботи. На відміну від пральної чи посудомийної машини, які вмикаються лише під час використання, бойлер працює фактично цілодобово. Він не лише нагріває воду, а й постійно підтримує її температуру, компенсуючи навіть незначне охолодження. Через це нагрівальний елемент багаторазово активується протягом доби, що й призводить до значного споживання електроенергії.

Водночас сучасні холодильники завдяки інверторним технологіям витрачають значно менше електрики — приблизно 100–250 кВт·год на рік.

Експерти зазначають, що зайві витрати нерідко виникають ще на етапі вибору водонагрівача. Якщо придбати модель із надто великим баком, доведеться постійно витрачати електроенергію на підігрів запасу води, який фактично не використовується. Водночас занадто малий бойлер швидко спорожнюється і змушений часто запускати повний цикл нагрівання, що також підвищує споживання електрики.

Підбирати об'єм бака рекомендують відповідно до кількості користувачів:

50–80 літрів — для однієї або двох осіб;

80–120 літрів — для сім'ї з трьох-чотирьох людей;

від 150 літрів — для великих родин або тих, хто регулярно користується ванною.

Важливу роль відіграє і місце встановлення бойлера. Якщо прилад розташований у холодному приміщенні — наприклад, у неопалюваній коморі, підвалі чи технічній кімнаті, — тепло втрачається швидше, тому нагрівальний елемент працює частіше. Додаткові втрати виникають і через неутеплені водопровідні труби, адже гаряча вода встигає охолонути ще до того, як потрапить до крана.

Фахівці наголошують, що скоротити споживання електроенергії бойлером приблизно на 15–20% можна без істотного обмеження комфорту. Для цього рекомендується:

встановити температуру нагрівання на рівні 55–60 °C — цього достатньо для повсякденного використання, а також це допомагає уповільнити утворення накипу на нагрівальному елементі;

регулярно очищати внутрішні деталі бойлера від мінеральних відкладень, що покращує ефективність його роботи;

використовувати аератори для змішувачів і водозберігальні душові насадки, які зменшують витрату гарячої води та скорочують кількість циклів нагрівання.

Електричний бойлер залишається одним із найзручніших способів забезпечити оселю гарячою водою, проте саме він може стати одним із найбільших споживачів електроенергії. Правильно підібраний об'єм бака, грамотне місце встановлення та оптимальні налаштування допоможуть зробити його роботу більш економною і водночас зменшити витрати на оплату електроенергії.

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