Які відпустки без збереження зарплати передбачені під час воєнного стану

Працівникам нагадали, які види відпустки без збереження заробітної плати передбачені законодавством під час воєнного стану та як вони впливають на трудовий стаж.

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Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати під час воєнного стану має низку особливостей, визначених трудовим законодавством. Залежно від підстав звернення працівника та норм, які застосовуються у конкретному випадку, умови надання такої відпустки, її тривалість і наслідки для трудового стажу можуть відрізнятися. Крім того, у повсякденному спілкуванні нерідко використовується поняття «відпустка за власний рахунок», хоча законодавство України такого терміна не містить.

На це звернуло увагу Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці, роз'яснивши, які види відпусток без збереження заробітної плати передбачені законодавством та як вони впливають на стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

У відомстві наголосили, що Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки» використовують термін «відпустка без збереження заробітної плати». Саме такий вид відпустки може надаватися працівникам у випадках, передбачених законодавством.

Під час дії воєнного стану працівникам можуть надаватися три види таких відпусток.

Перший вид — відпустка без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку у випадках, визначених статтею 25 Закону України «Про відпустки».

Другий — відпустка без збереження заробітної плати за домовленістю між працівником і роботодавцем відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки».

Третій вид передбачений частиною четвертою статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Така відпустка надається в обов'язковому порядку за заявою працівника, який виїхав за межі України або отримав статус внутрішньо переміщеної особи. Її максимальна тривалість становить 90 календарних днів.

У Держпраці також наголосили, що різні види відпусток без збереження заробітної плати по-різному впливають на стаж роботи, який дає право на щорічну основну відпустку. До такого стажу зараховується лише відпустка, що надається в обов'язковому порядку відповідно до статті 25 Закону України «Про відпустки». Інші види відпусток без збереження заробітної плати до цього стажу не включаються.

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