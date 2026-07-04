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Вдарила сина головою об стіну: на Івано-Франківщині жінку підозрюють у катуванні 15-річного сина з ДЦП

13:37, 4 липня 2026
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За даними слідства, жінка побила підлітка та вдарила його головою об стіну, після чого хлопця госпіталізували.
Вдарила сина головою об стіну: на Івано-Франківщині жінку підозрюють у катуванні 15-річного сина з ДЦП
фото: поліція
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На Івано-Франківщині повідомили про підозру 44-річній мешканці Солотвинської громади, яку підозрюють у катуванні свого 15-річного сина з дитячим церебральним паралічем та інвалідністю І групи. За даними слідства, наприкінці червня жінка побила підлітка та вдарила його головою об стіну. Про це повідомили у прокуратурі.

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За інформацією слідства, жінка самостійно виховує трьох синів віком 22, 16 та 15 років. Наймолодший через стан здоров’я потребує постійного стороннього догляду.

У поліції зазначили, що з 2024 року жінку двічі притягували до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо двох старших синів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, раніше суд призначив їй іспитовий строк у справі про крадіжку. Через це сім’я перебувала під соціальним супроводом, однак у 2025 році її зняли з відповідного обліку.

За версією правоохоронців, 26 червня 2026 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка застосувала насильство до наймолодшого сина через його відмову їсти. Слідство стверджує, що вона неодноразово вдарила хлопця по колінах і обличчю, після чого навмисно вдарила його головою об стіну біля ліжка.

Після інциденту старший брат викликав швидку медичну допомогу. Медики повідомили про подію поліцію.

Потерпілого госпіталізували до обласної дитячої лікарні. У нього діагностували забої м’яких тканин обличчя, садна та гематоми голови. Наразі вирішується питання щодо його подальшого влаштування, а інший неповнолітній син тимчасово проживає у бабусі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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прокуратура діти інвалідність

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