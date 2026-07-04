Солнцезащитный крем летом: 8 ошибок, которые допускает почти каждый

Использование солнцезащитного крема является одним из основных способов защиты кожи от солнечных ожогов и отрицательного воздействия ультрафиолета.

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Солнцезащитный крем используют не только во время отдыха на пляже. По словам дерматологов, ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу и в повседневной жизни: в городе, в пасмурную погоду и даже во время поездок на автомобиле. Поэтому специалисты рекомендуют использовать средства с SPF для защиты от солнечных ожогов, фотостарения кожи и снижения риска заболеваний, связанных с воздействием ультрафиолета.

Тем не менее большинство людей пользуются солнцезащитным кремом неправильно. Вот самые распространенные ошибки.

1. Наносят крем только на пляже

Многие украинцы используют SPF исключительно во время отдыха у моря или бассейна. На самом деле ультрафиолетовые лучи воздействуют на кожу в течение всего года.

UVA-лучи, которые отвечают за фотостарение кожи, проникают даже сквозь облака и стекло. Они могут воздействовать на кожу во время прогулки по городу, работы у окна или управления автомобилем.

2. Используют слишком мало крема

Одна из самых распространенных ошибок — нанесение всего нескольких капель.

Для эффективной защиты взрослому человеку необходимо примерно:

около 30–35 мл крема на все тело (примерно объем одной рюмки);

для лица и шеи — примерно половина чайной ложки или правило двух полосок крема, нанесенных на указательный и средний пальцы.

Если использовать меньшее количество, фактический уровень защиты будет значительно ниже указанного на упаковке.

3. Наносят SPF уже на солнце

Солнцезащитный крем не начинает действовать мгновенно.

Химическим (органическим) фильтрам обычно требуется около 15–20 минут после нанесения, чтобы обеспечить полноценную защиту. Именно поэтому крем рекомендуют наносить еще дома перед выходом на улицу.

4. Не обновляют защиту

Распространено мнение, что SPF достаточно нанести один раз в день.

На самом деле большинство солнцезащитных средств необходимо обновлять:

каждые два часа во время пребывания на солнце;

после купания;

после интенсивного потоотделения;

после вытирания полотенцем.

Даже водостойкий крем не обеспечивает неограниченную защиту.

5. Думают, что SPF 100 полностью блокирует солнце

Ни один солнцезащитный крем не обеспечивает стопроцентную защиту.

Примерно:

SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей;

SPF 50 — около 98%;

SPF 100 — примерно 99%.

Разница между SPF 50 и SPF 100 значительно меньше, чем кажется, поэтому гораздо важнее правильное нанесение и регулярное обновление крема.

7. Используют просроченный крем

Солнцезащитные фильтры постепенно теряют свою эффективность.

Если крем:

просрочен;

долго находился в раскаленном автомобиле;

изменил запах, цвет или консистенцию,

его защитные свойства могут быть значительно ниже.

8. Считают, что темная кожа не нуждается в защите

Люди со смуглой кожей действительно реже получают солнечные ожоги, однако они также подвергаются воздействию ультрафиолета.

Фотостарение, пигментация и риск развития рака кожи не исчезают из-за более темного цвета кожи.

Для повседневного использования большинство дерматологов рекомендуют солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, а для длительного пребывания под открытым солнцем — SPF 50+ с широким спектром защиты.

Особое внимание защите от солнца следует уделять детям, людям со светлой кожей, большим количеством родинок, а также тем, кто принимает препараты, повышающие чувствительность к ультрафиолетовому излучению.

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