  1. В Україні

У Києві готуються підвищити вартість проїзду до 30 грн: кияни продовжують вимагати скасування рішення

16:37, 4 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Плани підвищити вартість проїзду до 30 грн у Києві викликають невдоволення містян, які продовжують вимагати від влади відмовитися від цієї ініціативи.
У Києві готуються підвищити вартість проїзду до 30 грн: кияни продовжують вимагати скасування рішення
Фото: Борис Корпусенко/Хрещатик
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у Києві планують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Йдеться про метро, автобуси, тролейбуси та трамваї. Також міська влада пропонує запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволить безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Київській міській державній адміністрації пояснюють необхідність перегляду тарифів тим, що востаннє їх змінювали ще у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання інфраструктури, водночас скоротився пасажиропотік.

У КМДА також зазначають, що, за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за одну поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті. Запропоновані 30 грн, за словами чиновників, не покривають фактичної собівартості перевезень.

Кияни виступають проти підвищення

Втім, частина мешканців столиці не підтримує ініціативу міської влади. Кияни подають петиції із закликом не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану, наголошуючи, що під час війни додаткове фінансове навантаження є недоречним.

Одна з таких петицій уже набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів на сайті Київської міської ради. Документ зареєстрували 20 травня, а станом на 4 липня він подолав необхідний поріг підтримки.

Автори звернення наголошують, що українці вже тривалий час живуть в умовах повномасштабної війни, економічної нестабільності, втрати доходів та постійного зростання цін на товари й послуги. На їхню думку, підвищення вартості проїзду стане ще одним фінансовим тягарем для багатьох родин.

Раніше на сайті Київради вже були зареєстровані три петиції із закликом не підвищувати тарифи на проїзд до завершення воєнного стану. Усі вони також набрали необхідну кількість голосів, однак міська влада їх не підтримала.

Попри це, у КМДА продовжують підготовку до оновлення тарифів. Згідно із запропонованою моделлю, вартість поїздки залежатиме від кількості поїздок, придбаних на транспортну картку. Так, 1–9 поїздок коштуватимуть по 30 грн, 10–19 — по 28,90 грн, 20–29 — по 27,80 грн, 30–39 — по 26,60 грн, 40–49 — по 25,50 грн, а пакет із 50 поїздок — по 25 грн за кожну.

Зазначається, що вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року влада планувала підвищити тариф до 20 грн, однак цього не сталося.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що проїзд не дорожчатиме до завершення опалювального сезону. У 2023 році міська влада також запевняла, що не підвищуватиме тарифи до кінця війни.

Згодом, у вересні 2025 року, Кличко зазначив, що, хоча громадський транспорт столиці є дотаційним, місто й надалі шукатиме можливості, аби уникнути підвищення вартості проїзду. Водночас нині в КМДА знову повернулися до питання перегляду тарифів, аргументуючи це значним зростанням витрат на функціонування транспортної системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА петиція транспорт ціни

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують можливу причетність керівництва ICU до державної зради

Офіс Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих фінансових зловживань та державної зради, у межах якого перевіряється діяльність співвласників інвестиційної групи ICU та колишньої голови Національного банку.

Трудовий договір без помилок: топ-5 запитань, які найчастіше ставлять працівники

Чи можуть змусити підписати строковий договір, коли можна звільнятися без відпрацювання та чим відрізняється ЦПД від трудового договору.

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

Доступ до даних працівника у службовому телефоні є порушенням права на приватність – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав незаконним доступ роботодавця до даних роумінгу працівника.

Верховний Суд: попит на незаконне переправлення чоловіків через кордон виник саме через обмеження воєнного стану

ВС підтвердив, що використання умов воєнного стану під час незаконного переправлення осіб через державний кордон є обставиною, яка обтяжує покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]