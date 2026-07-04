У Києві готуються підвищити вартість проїзду до 30 грн: кияни продовжують вимагати скасування рішення

Плани підвищити вартість проїзду до 30 грн у Києві викликають невдоволення містян, які продовжують вимагати від влади відмовитися від цієї ініціативи.

Фото: Борис Корпусенко/Хрещатик

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Як відомо, у Києві планують встановити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті на рівні 30 грн. Йдеться про метро, автобуси, тролейбуси та трамваї. Також міська влада пропонує запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволить безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

У Київській міській державній адміністрації пояснюють необхідність перегляду тарифів тим, що востаннє їх змінювали ще у 2018 році. За цей час суттєво зросли витрати транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання інфраструктури, водночас скоротився пасажиропотік.

У КМДА також зазначають, що, за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за одну поїздку в метро та 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті. Запропоновані 30 грн, за словами чиновників, не покривають фактичної собівартості перевезень.

Кияни виступають проти підвищення

Втім, частина мешканців столиці не підтримує ініціативу міської влади. Кияни подають петиції із закликом не підвищувати тарифи на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану, наголошуючи, що під час війни додаткове фінансове навантаження є недоречним.

Одна з таких петицій уже набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів на сайті Київської міської ради. Документ зареєстрували 20 травня, а станом на 4 липня він подолав необхідний поріг підтримки.

Автори звернення наголошують, що українці вже тривалий час живуть в умовах повномасштабної війни, економічної нестабільності, втрати доходів та постійного зростання цін на товари й послуги. На їхню думку, підвищення вартості проїзду стане ще одним фінансовим тягарем для багатьох родин.

Раніше на сайті Київради вже були зареєстровані три петиції із закликом не підвищувати тарифи на проїзд до завершення воєнного стану. Усі вони також набрали необхідну кількість голосів, однак міська влада їх не підтримала.

Попри це, у КМДА продовжують підготовку до оновлення тарифів. Згідно із запропонованою моделлю, вартість поїздки залежатиме від кількості поїздок, придбаних на транспортну картку. Так, 1–9 поїздок коштуватимуть по 30 грн, 10–19 — по 28,90 грн, 20–29 — по 27,80 грн, 30–39 — по 26,60 грн, 40–49 — по 25,50 грн, а пакет із 50 поїздок — по 25 грн за кожну.

Зазначається, що вартість проїзду в Києві не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року влада планувала підвищити тариф до 20 грн, однак цього не сталося.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що проїзд не дорожчатиме до завершення опалювального сезону. У 2023 році міська влада також запевняла, що не підвищуватиме тарифи до кінця війни.

Згодом, у вересні 2025 року, Кличко зазначив, що, хоча громадський транспорт столиці є дотаційним, місто й надалі шукатиме можливості, аби уникнути підвищення вартості проїзду. Водночас нині в КМДА знову повернулися до питання перегляду тарифів, аргументуючи це значним зростанням витрат на функціонування транспортної системи.

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