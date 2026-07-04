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Пенсії у серпні 2026: чи буде підвищення та кому доплатять до 570 грн

17:13, 4 липня 2026
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У серпні 2026 року пенсії для більшості українців не зміняться, проте окремі категорії пенсіонерів отримають доплати.
Пенсії у серпні 2026: чи буде підвищення та кому доплатять до 570 грн
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У серпні 2026 року загального підвищення пенсій в Україні не передбачено. Основна індексація пенсійних виплат уже відбулася з 1 березня 2026 року, коли уряд провів перерахунок пенсій на 12,1%.

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Після березневої індексації нового масового перерахунку пенсій у серпні не заплановано. Водночас окремі категорії пенсіонерів можуть отримати збільшені виплати завдяки віковим доплатам, індивідуальним перерахункам або іншим надбавкам, передбаченим законодавством.

Право на щомісячні вікові доплати мають пенсіонери, які досягли 70, 75 або 80 років, за умови, що загальний розмір їхньої пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 грн. Розмір компенсаційної доплати становить 300 грн для осіб віком від 70 до 74 років, 456 грн — для пенсіонерів віком від 75 до 79 років та 570 грн — для осіб, які досягли 80 років. Такі надбавки призначаються автоматично, без звернення до органів Пенсійного фонду України.

При цьому вікові доплати не підсумовуються. Наприклад, після досягнення 75-річного віку пенсіонер, який уже отримував доплату 300 грн, не одержує додатково 456 грн. Йому донараховують лише різницю — 156 грн, щоб загальний розмір вікової надбавки становив 456 грн. Аналогічний принцип застосовується і після досягнення 80 років, коли загальна сума доплати збільшується до 570 грн.

Крім того, надбавка нараховується не з початку місяця, а з дня досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонер святкує 70-, 75- або 80-річчя не першого числа місяця, за перший місяць він отримає доплату пропорційно кількості днів після дня народження, а вже з наступного місяця — у повному розмірі.

Окремо у серпні разом із пенсією буде виплачено разову грошову допомогу до Дня Незалежності України ветеранам війни та іншим категоріям громадян, які мають право на таку виплату відповідно до законодавства.

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