Українцям виплатять до 3100 грн до Дня Незалежності: хто отримає виплати

До Дня Незалежності деяким українцям виплатять разову допомогу: повний список сум.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про здійснення у 2026 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни та інших категорій громадян, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2026 року. Розмір допомоги залежатиме від статусу отримувача.

Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, які стали особами з інвалідністю, отримають:

особи з інвалідністю I групи — 3100 грн;

II групи — 2900 грн;

III групи — 2700 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, народженим у таких місцях, виплатять по 1000 грн.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3100 грн.

Для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також для дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які не одружилися вдруге, передбачено виплату у розмірі 650 грн.

Учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, особи, яких насильно вивозили на примусові роботи, а також діти партизанів і підпільників отримають по 450 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.