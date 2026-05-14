  1. В Украине

Украинцам выплатят до 3100 грн ко Дню Независимости: кто получит выплаты

21:31, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят разовую помощь: полный список сумм.
Украинцам выплатят до 3100 грн ко Дню Независимости: кто получит выплаты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение об осуществлении в 2026 году разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины для ветеранов войны и других категорий граждан, на которые распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Выплаты должны быть произведены до 24 августа 2026 года. Размер пособия будет зависеть от статуса получателя.

В частности, лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей, ставшие лицами с инвалидностью, получат:

лица с инвалидностью I группы - 3100 грн;

II группы - 2900 грн;

III группы - 2700 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, рожденным в таких местах, выплатят по 1000 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 грн.

Для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также для жен и мужчин умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников не вошедших во второй раз боевых действий предусмотрена выплата в размере 650 грн.

Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, насильственно вывозимые на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков получат по 450 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Кабинет Министров Украины Украина денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]