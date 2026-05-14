Украинцам выплатят до 3100 грн ко Дню Независимости: кто получит выплаты

Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят разовую помощь: полный список сумм.

Кабинет Министров Украины принял решение об осуществлении в 2026 году разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины для ветеранов войны и других категорий граждан, на которые распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Выплаты должны быть произведены до 24 августа 2026 года. Размер пособия будет зависеть от статуса получателя.

В частности, лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние заключенные концлагерей, ставшие лицами с инвалидностью, получат:

лица с инвалидностью I группы - 3100 грн;

II группы - 2900 грн;

III группы - 2700 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, рожденным в таких местах, выплатят по 1000 грн.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 грн.

Для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также для жен и мужчин умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников не вошедших во второй раз боевых действий предусмотрена выплата в размере 650 грн.

Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, насильственно вывозимые на принудительные работы, а также дети партизан и подпольщиков получат по 450 грн.

