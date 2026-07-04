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Предприятию доначислили более 3,2 млн грн из-за включения в налоговый кредит незарегистрированных накладных

22:30, 4 июля 2026
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Второй ААС поддержал доначисление более 3,2 млн. грн. за налоговый кредит на основании незарегистрированных накладных.
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Главное управление ГНС в Полтавской области провело плановую документальную проверку налогоплательщика, по результатам которой был составлен акт и приняты налоговые уведомления-решения. Предприятию определили денежные обязательства по налогу на добавленную стоимость и применили штрафные санкции на общую сумму свыше 3,2 млн грн.

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В ходе проверки контролирующий орган установил, что в марте – мае 2022 года налогоплательщик включил в состав налогового кредита суммы НДС по налоговым накладным, которые на момент подачи налоговой отчетности не были зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных в порядке, установленном законодательством. Общая сумма такого налогового кредита превысила 2 млн грн.

В ГНС подчеркнули, что отсутствие регистрации налоговой накладной в ЕРНН лишает покупателя права включать суммы налога на добавленную стоимость в состав налогового кредита. В то же время такое обстоятельство не освобождает продавца от обязанности отразить соответствующие налоговые обязательства в налоговой отчетности.

Кроме того, проверкой установлено, что налогоплательщик несвоевременно зарегистрировал налоговые накладные, составленные в марте 2023 года. Они были внесены в ЕРНН только в декабре 2023 года. Общая сумма операций по этим налоговым накладным составила свыше 1,6 млн грн.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что после вступления в силу Закона Украины №2260-IX с 27 мая 2022 года положения о моратории на применение штрафных санкций не распространялись на спорные правоотношения в соответствии с подпунктом 69.2 пункта 69 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины.

Второй апелляционный административный суд постановлением по делу №440/3813/24 поддержал позицию контролирующего органа и подтвердил правомерность принятых налоговых уведомлений-решений.

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