Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують можливу причетність керівництва ICU до державної зради

Офіс Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих фінансових зловживань та державної зради, у межах якого перевіряється діяльність співвласників інвестиційної групи ICU та колишньої голови Національного банку.

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Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000954, відкритому 23 вересня 2025 року. У межах цього провадження правоохоронні органи перевіряють можливу причетність співвласників групи «Інвестиційний капітал Україна» (ICU) Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка до державної зради, а колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої — до можливого зловживання службовим становищем. Раніше про обставини відкриття кримінального провадження та перебіг досудового розслідування йшлося в матеріалі УНІАН.

За матеріалами судових рішень, слідча група, до складу якої входять 13 слідчих ДБР та 5 прокурорів, досліджує фінансові зв'язки групи ICU з представниками Російської Федерації та особами, щодо яких застосовано санкції. Серед іншого перевіряються відомості про володіння часткою в мережі Burger King Russia та можливі фінансові контакти з особами, пов'язаними з російським банком ВТБ.

У січні 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся із запитами про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Нідерландів, Кіпру та Британських Віргінських Островів. Метою є отримання фінансової документації, корпоративних відомостей та інформації про транзакції, пов'язані з діяльністю компаній групи ICU.

Об'єктом арешту стали облігації Loan Participation Notes (LPN) на суму понад 91 млн доларів США, які належать ICU Trading LTD.

У грудні 2025 року Печерський районний суд міста Києва постановив дві ухвали про накладення арешту на ці цінні папери, які були по-різному оцінені судом апеляційної інстанції.

12 березня 2026 року Київський апеляційний суд скасував один із арештів, зазначивши, що прокурор не довів достатніх підстав вважати облігації речовими доказами та не обґрунтував причетність їхнього власника — ICU Trading LTD — до кримінальних правопорушень.

Водночас 9 березня 2026 року Київський апеляційний суд залишив у силі іншу ухвалу про арешт цих самих активів, дійшовши висновку, що на стадії досудового розслідування наведені прокурором доводи є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, попри скасування однієї з ухвал, інший арешт активів ICU залишається чинним, а заборона на розпорядження відповідною частиною цінних паперів продовжує діяти.

Щодо Валерії Гонтаревої слідство перевіряє версію про можливе сприяння незаконній видачі стабілізаційних кредитів комерційним банкам у період її перебування на посаді голови Національного банку України (2014–2018 роки). Також перевіряється версія про можливе збереження нею фактичного контролю над групою ICU після призначення на державну посаду та можливе використання службового становища в інтересах діяльності цієї фінансової групи.

Досудове розслідування триває, правоохоронні органи продовжують перевіряти обставини можливих фінансових зловживань та інших кримінальних правопорушень у межах міжнародного співробітництва.

На момент публікації офіційних заяв ICU чи Валерії Гонтаревої безпосередньо щодо кримінального провадження № 62025000000000954 не оприлюднено. Водночас раніше ICU публічно заперечувала наявність будь-яких порушень законодавства у своїй діяльності та наголошувала, що Валерія Гонтарева після переходу на державну службу не брала участі в управлінні групою.

Слід зазначити, що станом на момент підготовки матеріалу Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань не повідомили про підозру жодній особі у цьому кримінальному провадженні. Відомості, наведені у статті, ґрунтуються на матеріалах судових рішень та відображають версії, які перевіряються органом досудового розслідування. Будь-які висновки щодо винуватості осіб можуть бути зроблені виключно судом після набрання законної сили обвинувальним вироком.

Автор: Володимир Право

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