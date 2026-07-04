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Реєстрація шлюбу з іноземцем: без яких документів не приймуть заяву

18:07, 4 липня 2026
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Без належно оформлених документів, виданих за кордоном, зареєструвати шлюб в Україні не вдасться.
Реєстрація шлюбу з іноземцем: без яких документів не приймуть заяву
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Реєстрація шлюбу в Україні, якщо один із наречених є іноземцем, потребує попередньої підготовки документів. Окрім паспорта, необхідно підтвердити законність перебування в Україні, а в окремих випадках — надати документи про припинення попереднього шлюбу. Також важливо правильно оформити документи, видані за кордоном, адже без їх легалізації чи апостилювання та належного перекладу зареєструвати шлюб не вдасться.

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Які документи потрібні іноземцю для реєстрації шлюбу в Україні

Відповідно до статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, для подання заяви про державну реєстрацію шлюбу іноземець повинен пред'явити:

  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, який підтверджує законність перебування на території України.

Якщо особа раніше перебувала у шлюбі, додатково необхідно подати документ, який підтверджує припинення попереднього шлюбу. Це може бути:

  • свідоцтво про розірвання шлюбу;
  • рішення суду;
  • свідоцтво про смерть одного з подружжя;
  • інший документ, що підтверджує припинення шлюбу відповідно до законодавства.

Які вимоги діють до документів, виданих за кордоном

У Міністерстві юстиції нагадують, що документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Крім того, усі документи, складені іноземною мовою, мають бути перекладені українською мовою. Згідно зі статтею 79 Закону України «Про нотаріат», справжність підпису перекладача на перекладі документа засвідчується нотаріусом.

На що звернути увагу перед поданням документів

Фахівці рекомендують заздалегідь перевірити правильність перекладу особистих даних. Написання прізвища та імені має збігатися з іншими українськими документами особи, якщо такі вже були оформлені в Україні.

Це допоможе уникнути розбіжностей у персональних даних і можливих труднощів під час державної реєстрації шлюбу.

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