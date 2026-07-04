  1. В Україні

Український національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври

18:25, 4 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пантеоні можуть перепоховати видатних українців, які нині поховані за кордоном.
Український національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна офіційно розпочала практичну реалізацію проєкту зі створення Українського національного пантеону. Кабмін ухвалив постанову, якою визначив, що меморіальний комплекс загальнонаціонального значення буде розташований на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ також розподіляє повноваження між державними органами, визначає основні етапи створення Пантеону та передбачає проведення архітектурного конкурсу, наукового супроводу, громадських обговорень і підготовку до можливого перепоховання видатних українців із-за кордону.

Де створять Український національний пантеон

Кабмін постановою №871 утворив Український національний пантеон як меморіальний комплекс загальнонаціонального значення у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», який перебуває у сфері управління Міністерства культури.

В Українському інституті національної пам'яті зазначили, що постанова була розроблена саме Інститутом і є логічним продовженням реалізації проєкту зі створення Українського національного пантеону.

Також в УІНП нагадали, що Закон «Про Український національний пантеон» Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому 1 липня 2026 року. В Інституті назвали це підсумком тривалого шляху — від ідеї, висловленої понад 30 років тому, до її законодавчого врегулювання.

Які завдання отримав Український інститут національної пам'яті

Постановою уряду визначено, що Український інститут національної пам'яті має:

  • розробити концепцію функціонування та структури Пантеону;
  • забезпечити науково-методичний супровід процесу його створення та визначити форми меморіалізації;
  • провести експертні й публічні обговорення щодо утворення та діяльності Пантеону.

Що має зробити Міністерство культури

На Міністерство культури покладено організаційні питання, пов'язані зі створенням меморіального комплексу.

Зокрема, міністерство повинно опрацювати питання розташування Пантеону на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог законодавства про охорону культурної спадщини та міжнародних зобов'язань України.

Крім того, Міністерство культури має організувати й провести архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону. До участі планують залучити представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, а також провідних архітекторів, істориків і мистецтвознавців.

Чи планують перепоховання видатних українців

Окремим пунктом постанови передбачено роботу щодо можливого перепоховання на території Пантеону борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості й ідентичності українців.

Для цього Міністерство закордонних справ разом з Українським інститутом національної пам'яті мають провести верифікацію таких осіб і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне перепоховання.

Після завершення верифікації МЗС взаємодіятиме з компетентними органами іноземних держав для отримання необхідних дозволів на ексгумацію та перепоховання останків.

Як фінансуватимуть Український національний пантеон

Уряд також визначив, що створення, облаштування, утримання та забезпечення функціонування Українського національного пантеону у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ уряд Кабінет Міністрів України Києво-Печерська лавра

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ЄСПЛ присудив 4 500 євро жінці, чию справу про домашнє насильство розслідували понад 10 років

ЄСПЛ уточнив підхід до оцінки домашнього насильства, включивши до нього психологічний аспект, зокрема страх і страждання потерпілої.

Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують можливу причетність керівництва ICU до державної зради

Офіс Генерального прокурора та ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих фінансових зловживань та державної зради, у межах якого перевіряється діяльність співвласників інвестиційної групи ICU та колишньої голови Національного банку.

Трудовий договір без помилок: топ-5 запитань, які найчастіше ставлять працівники

Чи можуть змусити підписати строковий договір, коли можна звільнятися без відпрацювання та чим відрізняється ЦПД від трудового договору.

Розшук ТЦК і військова служба: чи дійсно можна втратити страховий стаж для призначення пенсії

Питання про те, чи впливає перебування в розшуку ТЦК на формування страхового стажу для пенсії, напряму пов’язане з правилами обліку ЄСВ та статусом особи у системі соціального страхування.

Доступ до даних працівника у службовому телефоні є порушенням права на приватність – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав незаконним доступ роботодавця до даних роумінгу працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]