Український національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври

У Пантеоні можуть перепоховати видатних українців, які нині поховані за кордоном.

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Україна офіційно розпочала практичну реалізацію проєкту зі створення Українського національного пантеону. Кабмін ухвалив постанову, якою визначив, що меморіальний комплекс загальнонаціонального значення буде розташований на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Документ також розподіляє повноваження між державними органами, визначає основні етапи створення Пантеону та передбачає проведення архітектурного конкурсу, наукового супроводу, громадських обговорень і підготовку до можливого перепоховання видатних українців із-за кордону.

Де створять Український національний пантеон

Кабмін постановою №871 утворив Український національний пантеон як меморіальний комплекс загальнонаціонального значення у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», який перебуває у сфері управління Міністерства культури.

В Українському інституті національної пам'яті зазначили, що постанова була розроблена саме Інститутом і є логічним продовженням реалізації проєкту зі створення Українського національного пантеону.

Також в УІНП нагадали, що Закон «Про Український національний пантеон» Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому 1 липня 2026 року. В Інституті назвали це підсумком тривалого шляху — від ідеї, висловленої понад 30 років тому, до її законодавчого врегулювання.

Які завдання отримав Український інститут національної пам'яті

Постановою уряду визначено, що Український інститут національної пам'яті має:

розробити концепцію функціонування та структури Пантеону;

забезпечити науково-методичний супровід процесу його створення та визначити форми меморіалізації;

провести експертні й публічні обговорення щодо утворення та діяльності Пантеону.

Що має зробити Міністерство культури

На Міністерство культури покладено організаційні питання, пов'язані зі створенням меморіального комплексу.

Зокрема, міністерство повинно опрацювати питання розташування Пантеону на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог законодавства про охорону культурної спадщини та міжнародних зобов'язань України.

Крім того, Міністерство культури має організувати й провести архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону. До участі планують залучити представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, а також провідних архітекторів, істориків і мистецтвознавців.

Чи планують перепоховання видатних українців

Окремим пунктом постанови передбачено роботу щодо можливого перепоховання на території Пантеону борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості й ідентичності українців.

Для цього Міністерство закордонних справ разом з Українським інститутом національної пам'яті мають провести верифікацію таких осіб і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне перепоховання.

Після завершення верифікації МЗС взаємодіятиме з компетентними органами іноземних держав для отримання необхідних дозволів на ексгумацію та перепоховання останків.

Як фінансуватимуть Український національний пантеон

Уряд також визначив, що створення, облаштування, утримання та забезпечення функціонування Українського національного пантеону у складі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

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