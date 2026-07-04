«Зайвий» пасажир в автомобілі: коли водієві загрожує штраф і хто його сплачує

Яку кількість пасажирів дозволено перевозити, хто сплачує штраф та коли покарання може бути жорсткішим.

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В Україні водії зобов'язані дотримуватися правил безпечного перевезення людей. Однією з вимог є перевезення лише тієї кількості пасажирів, яка передбачена технічними характеристиками автомобіля та зазначена в його реєстраційних документах.

Скільки пасажирів можна перевозити в автомобілі

Кількість місць у легковому автомобілі визначається заводом-виробником і зазначається у технічному паспорті транспортного засобу. Саме ці дані є визначальними під час перевірки.

Наприклад, якщо у техпаспорті вказано п'ять місць, то перебування шостої людини в салоні вже вважається порушенням правил дорожнього руху.

Поліція має право зупинити транспортний засіб і перевірити, чи відповідає фактична кількість пасажирів даним, зазначеним у реєстраційних документах.

Орієнтуватися потрібно саме на інформацію, внесену до реєстраційного документа транспортного засобу, а не на те, скільки людей фактично може поміститися в салоні.

Хто сплачує штраф за зайвого пасажира

За порушення встановлених правил перевезення пасажирів відповідальність несе водій автомобіля.

За перевищення дозволеної кількості пасажирів передбачено адміністративний штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі це становить 170 гривень.

Саме водій зобов'язаний сплатити накладений штраф, навіть якщо ініціатором поїздки із зайвим пасажиром була інша особа.

Чи стосуються ці правила маршруток і міжміських перевезень

Такі самі вимоги поширюються і на професійних перевізників, які здійснюють міжміські або міжнародні рейси, а також на водіїв маршрутних таксі.

У таких транспортних засобах кількість пасажирів також не може перевищувати кількість місць для сидіння. У разі порушення передбачено штраф у розмірі 170 гривень.

Коли покарання може бути суворішим

Значно серйозніша відповідальність передбачена у випадках, коли людей перевозять у місцях, не призначених для цього, зокрема у причепах або вантажних відсіках автомобілів без спеціального дозволу.

Такі дії закон розцінює як створення підвищеної небезпеки для життя і здоров'я людей. У таких випадках санкції можуть бути значно суворішими, ніж стандартний штраф за перевищення дозволеної кількості пасажирів, оскільки ризик для учасників дорожнього руху істотно зростає.

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